מי נפגע - ומי מרוויח? הדולר ממשיך להיחלש אל מול השקל

שער הדולר נקבע היום (רביעי) על 3.08 שקלים עבור דולר אחד - שפל של יותר מארבע שנים, ואחד מהשערים הנמוכים ביותר שלו אי פעם. על פניו, מגמת הירידה המתמשכת של ערך הדולר נראית עבור מרבית הישראלים כהזדמנות כלכלית שעשויה אף להביא לירידה ביוקר המחייה. אלא שלמגמה הזאת יש גם השלכות שליליות.

כ-10% מכספי הפנסיה וקופות הגמל של הישראלים שוכבים במסלול ה-S&P500, אשר נפגעו לנוכח היחלשותו של הדולר האמריקני. בנק ישראל כבר הודיע שבמידה ומגמת ההיחלשות תימשך, הוא יאלץ לנקוט בצעדי התערבות, אולם בינתיים אין בכוונתו לעשות כך.

בינתיים, במקביל לשיאים שנשברים בבורסות וול סטריט לקראת החלטת הריבית הראשונה בארצות הברית ל-2026, גם הדולר מרים מעט את הראש - אך עבור הציבור הישראלי הוא נותר עדיין ברמות נמוכות, שעוד לא מדאיגות את הממשלה - אבל בהחלט מייצרות הזדנויות.