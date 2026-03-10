למרות המלחמה: הכנסות המדינה מזנקות, אך הקיצוצים בדרך

משרד האוצר פרסם היום את העדכון המעודכן לתחזית המקרו-כלכלית לשנת 2026, זאת בצל מלחמת "שאגת הארי". על פי הנתונים החדשים, תחזית הצמיחה לשנת 2026 עודכנה מ-5.2% ל-4.7%, בעוד שתחזית הכנסות המדינה עודכנה כלפי מעלה מ-575.3 מיליארד שקלים ל-586.3 מיליארד שקלים.

התחזית המעודכנת מתבססת על תרחיש של לחימה קצרת טווח בחזית הצפון ומול איראן, הצפויה להימשך מספר שבועות בודדים. באוצר מציינים כי המשך הלחימה מעבר לטווח זמן זה, או התרחבותה לזירות נוספות, עשויים לחייב בחינה מחודשת.

העדכון נשען על ניתוח השוואתי של אירועים ביטחוניים קודמים, ובפרט מבצע "עם כלביא" מיוני 2025. הירידה בתחזית הצמיחה (0.5 נקודות אחוז) מיוחסת לשיבוש בפעילות העסקית עקב נטל המילואים, השבתת המשק, ירידה זמנית בצריכה הפרטית ועלייה באי-הוודאות הגאו-פוליטית.

מנגד, העלייה בתחזית ההכנסות נובעת מהכנסות ממסים חזקות במיוחד בחודשים ינואר-פברואר 2026, שמעידות על חוסן שוק ההון והשקל למרות המצב הביטחוני.

נתוני הקיצוצים במשרדי הממשלה

לצד עדכון התחזיות, נחשפת רשימת הפחתות ההוצאה וההרשאות להתחייב במשרדי הממשלה השונים (באלפי שקלים). להלן הקיצוצים המרכזיים המתוכננים לשנת 2026:

משרד התחבורה: הפחתת הוצאה של 258,792 וקיצוץ של 379,968 בהרשאה להתחייב.

המשרד לביטחון לאומי: הפחתת הוצאה של 137,313 וקיצוץ של 79,857 בהרשאה להתחייב.

הוצאות ביטחוניות שונות): הפחתת הוצאה של 105,000 וקיצוץ של 132,000 בהרשאה להתחייב.

משרד החינוך: הפחתת הוצאה של 105,006.

משרד הבריאות: הפחתת הוצאה של 66,684.

שיכון: הפחתת הרשאה להתחייב בסך 219,375 והפחתת הוצאה של 50,670.

משרד הרווחה: הפחתת הוצאה של 84,375.

משרד ראש הממשלה: הפחתת הוצאה של 64,029.

רשויות פיקוח: הפחתת הוצאה משמעותית של 236,829.

הנתונים משקפים את מאמצי הממשלה להתאים את מסגרת התקציב למציאות הביטחונית והכלכלית המשתנה, תוך ניסיון לשמור על יציבות פיסקלית לנוכח הירידה בצמיחה הצפויה.