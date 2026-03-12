משרד הכלכלה הודיע היום (חמישי) על הארכת שירותי "מעוף" לעסקים קטנים ובינוניים למשך כחודשיים נוספים - לאחר שאלו אמורים היו להסתיים ב20 למרץ, כפי שנחשף ב-i24NEWS. עם זאת, רבים מיועצי המערך כבר פוטרו.

מעוף נחשב היום למערך הסיוע המרכזי של המדינה לעסקים קטנים ובינוניים שבעיקרו שירותי ייעוץ מסובסדים. המערך אמור היה להפסיק שירותיו במתכונתם הנוכחית בסוף החודש ולהפתח לאחר מכן בפורמט חדש ואחר: עם פחות שירותי ייעוץ מסובסדים לעסקים - ופחות עסקים שייהנו ממנו.

"מדינת ישראל מצויה באחת משעותיה הקשות", נכתב בעצומה עליה חתמו השבוע עשרות רבות של יועצי מערך מעוף, שהגיעה לידי i24NEWS. "המשק הישראלי אינו מתפקד כסדרו, והתעקשות הסוכנות על עמידה בלוחות זמנים 'רגימנטליים' בעיצומה של מלחמה היא גזירה שהציבור והיועצים אינם יכולים לעמוד בה", נכתב, תחת דרישה להודיע על הארכת מועד סיום שירותי הייעוץ.

על רקע העצומה והלחצים מצד היועצים, החליט משרד הכלכלה כאמור להאריך את השירות במתכונתו הנוכחי - אף שיוכל לפעול בצורה מוגבלת בלבד בשל צמצום כוח האדם שכבר נעשה. כל זאת, בימים מאתגרים במיוחד לעסקים קטנים ובינוניים בישראל, ודאי נוכח הפתיחה המוגבלת של המשק וחוסר הוודאות הגאופוליטי שמשפיע גם על הזירה הכלכלית עסקית.

ממשרד הכלכלה נמסר בתגובה: "מערך מעוף הקודם הפסיק פעילותו בהתאם לחוזה ההתקשרות טרם המלחמה. במקומו יופעל מערך חדש באמצעות מפעילים חדשים ובפריסה ארגונית שונה כמתוכנן. עם זאת, לאור הצורך בהמשך מתן השירותים בעת הזאת, אושרה הפעילות בהליך מכרזי מהיר והיא תחודש מיידית. המערך החדש יכלול עובדים שיועסקו בשירותי הייעוץ ובפרויקטים שונים מול עסקים, בהתאם למודל ההפעלה המעודכן".

עוד נמסר כי "מאגר היועצים ימשיך לפעול, תוך מעבר למערכת מחשוב חדשה. אנו צופים כי המאגר אף יגדל, ויכלול תחומי שירות נוספים ומותאמים לצרכים המשתנים של העסקים. נדגיש כי במסגרת התוכנית החדשה של הסוכנות לעסקים, ישקיע משרד הכלכלה בשנתיים הקרובות כ-160 מיליון שקלים במגוון פעולות נוספות שמטרתן מינוף פעילות העסקים והתאמתן לעשור הקרוב, בתוך כך שירותי יעוץ, שירותים קבוצתיים, פורומים,מקהילות, נט ווורקינג ועוד, ירידים הפעילויות קידום עסקים ברשויות, פעילות העצמאיים ועוד".