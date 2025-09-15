מבחן הנדל"ן - האם ישראל בדרך לצניחת מחירים? | פרויקט מיוחד

כשהקיפאון בשוק הדיור מגיע לשיא ננסה להבין מה קרה לחלום הדירה הישראלי • האותיות הקטנות מאחורי ההטבות חסרות התקדים של היזמים שבלחץ, הסכנות, וגם ההזדמנויות שנפתחות • צפו בפרק הראשון בסדרת הכתבות