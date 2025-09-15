מבחן הנדל"ן - האם ישראל בדרך לצניחת מחירים? | פרויקט מיוחד
כשהקיפאון בשוק הדיור מגיע לשיא ננסה להבין מה קרה לחלום הדירה הישראלי • האותיות הקטנות מאחורי ההטבות חסרות התקדים של היזמים שבלחץ, הסכנות, וגם ההזדמנויות שנפתחות • צפו בפרק הראשון בסדרת הכתבות
עדי כהןכתבת כלכלה
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
מומלצים -
מבחן הנדל"ן הפרק הראשון: כשהקיפאון בשוק הדיור מגיע לשיא, האם ישראל בדרך לצניחת מחירים? ומה קרה לחלום הדירה הישראלי? הערב (שני) במהדורה המרכזית - האותיות הקטנות מאחורי ההטבות חסרות התקדים של היזמים שבלחץ, הסכנות, וגם ההזדמנויות שנפתחות. צפו בכתבה של הכתבת הכלכלית עדי כהן
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות