אחרי הורדת הריבית: נגיד בנק ישראל בריאיון על ההחלטה

כמעט שנתיים אחרי הפחתת הריבית האחרונה, ולמרות השבריריות של הפסקת האש, סיפק היום (שני) בנק ישראל זריקת אוויר נחוצה למשקי הבית ובעלי העסקים: עם הורדת הריבית ב-0.25%. כתבת הכלכלה עדי כהן ישבה עם הנגיד, פרופסור אמיר ירון, ושמעה ממנו מה הוא חושב על המהלך ומה לדעתו צריך לקרות עכשיו במשק. צפו בריאיון המלא - בראש העמוד

ההחלטה של הוועדה המוניטרית בראשות נגיד בנק ישראל הפרופסור ירון, התקבלה בהתאם לתחזיות המקדימות ואחרי 14 החלטות רצופות בהן דבק הנגיד במדיניותו השמרנית - כשהותיר את הריבית על רמתה הגבוהה ביותר זה שנים.

גם הורדת הריבית בארצות הברית נתנה רוח גבית להחלטה, אלא שכעת, נותרת השאלה - האם כאן בישראל מדובר בזריקת מרץ חד פעמית, או בפתחה של מגמה חיובית רחבה יותר, עם הפחתות ריבית נוספות בדרך.

כך או כך, ההפחתה הנוכחית - אף שמינורית - מספקת חמצן חשוב לעסקים ומשקי הבית - בעיקרם נוטלי המשכנתאות. לפי בדיקה שנערכה עבור i24NEWS, עבור אלו המחזיקים במשכנתא ממוצעת של מיליון שקל - מדובר בהקלה של 64 שקלים מההחזר החודשי, ועבור משכנתא ממוצעת של 1.5 מיליון שקל - מדובר בהקלה של 144 שקלים בחודשים. בשנה, מדובר בחיסכון של מאות שקלים - בתקווה, שזו רק ההתחלה.