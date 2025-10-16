אחרי הביקורת, באוצר טוענים: "השר יביא תקציב לאישור בקרוב"

לאחר הביקורת שנשמעה על "גרירת הרגליים" של שר האוצר בקידום תקציב המדינה לשנת 2026, במשרד האוצר מסרו היום (חמישי) כי השר סמוטריץ' "יביא בקרוב את התקציב לאישור הממשלה והכנסת, הצעדים בו יקדמו צמיחה והקלה על האזרחים, בזכות ניהול אחראי בשנות המלחמה וחוסנה של הכלכלה הישראלית".

ל-i24NEWS נודע כי כבר בשבוע הבא צפויה להישלח לגורמי הממשלה הרלוונטיים טיוטת תקציב. גם הפעם, כמו ב-2025, ההצעה צפויה להיות דלה ברפורמות מעודדות צמיחה. עוד נודע כי בימים הקרובים יטוס השר סמוטריץ' לביקור אצל מקבילו האמריקני בוושינגטון.

משרד האוצר מסר בנוסף כי הם נערכים לאפשרות לפיה "יהיה צורך תקציב המשכי בתחילת השנה, זאת במקביל לקידום מהיר של התקציב עד להעברתו בכנסת בהקדם האפשרי. בהובלת המנכ"ל, נערך היום דיון מקצועי בנושא. במשרד האוצר שואפים לקדם תקציב מדינה במהירות האפשרית על מנת לתת ודאות למשק ולגופים הציבוריים".

נזכיר, כי לפי לוח הזמנים, את תקציב המדינה יש להעביר עד לתחילת חודש נובמבר - מה שמבהירים כבר עתה באוצר כי זה לא יתממש. בתרחיש המאוחר יותר, ניתן להעביר את תקציב המדינה לכל המאוחר עד לחודש מרץ 2023 - ולא, הכנסת מתפזרת וישראל הולכת לבחירות.