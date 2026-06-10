הכלכלן הראשי במשרד האוצר פרסם היום (רביעי) נתונים רשמיים המצביעים על ירידה של 19 אחוזים במכירת הדירות בחודש אפריל האחרון בהשוואה לחודש המקביל בשנה שעברה. הנתונים החודשיים חמורים אף יותר ומציגים צניחה חדה של 31 אחוזים בהיקף העסקאות לעומת חודש מרץ שקדם לו, כאשר בסך הכל נרכשו 5,081 דירות בלבד בכל רחבי המדינה. כאשר מנטרלים מהחישוב את הדירות המוזלות שנמכרו במסגרת תוכנית "דירה בהנחה", מתברר כי הירידות חדות ותלולות אף יותר.

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באזור המרכז, בבאר שבע וברחובות נרשמו הירידות החדות ביותר בארץ, הנעות בין 30 אחוזים ל-45 אחוזים בהיקף המכירות.

בתוך התמונה הכללית של הירידות, העיר תל אביב מפתיעה. מצד אחד, נרשמה בעיר התאוששות מפתיעה עם גידול חריג של 133 אחוזים במכירת דירות חדשות, שבהן נספרו 314 עסקאות. מצד שני, שוק דירות היד השנייה בעיר חווה התרסקות חסרת תקדים של 59 אחוזים במכירות בהשוואה לאשתקד.

הסיבה המרכזית לטלטלה בשוק דירות היד השנייה בתל אביב היא נטישה המונית של עובדי ענף ההייטק, שעד לא מזמן היו קטר הצמיחה של הנדל"ן בעיר.

על פי נתוני משרד האוצר, בחודש אפריל בשנה שעברה היוו ההייטקיסטים רבע מכלל הרוכשים (26 אחוזים) בשוק היד השנייה בתל אביב, ואילו כעת צנח נתון זה ל-11 אחוזים בלבד. הדבר מעיד על שינוי מגמה וירידה בכוח הקנייה של מגזר זה, שמשפיע באופן ישיר על בעלי הנכסים בעיר.

ברמה הארצית, חודש אפריל ייזכר כחודש שבו שוק היד השנייה ספג את המכה הקשה ביותר לעומת החודשים שקדמו לו. מדובר בירידה של 24 אחוזים לעומת אפריל אשתקד, וצניחה של 35 אחוזים בהשוואה לחודש מרץ.