64 שנים ל"שבת השחורה": היום שבו הלירה הישראלית קרסה ב-66% - ואנשים יצאו לרחובות

בדיוק היום לפני 64 שנים, בערב שבת של ה-9 בפברואר 1962, רעדה האדמה הכלכלית בישראל. שר האוצר דאז, לוי אשכול, הודיע בשידור חי ב"קול ישראל" על פיחות דרמטי וחסר תקדים של כ-66% בשער המטבע המקומי – מ-1.8 לירות לדולר ל-3 לירות.

המהלך, שזכה לכינוי "השבת השחורה", נשמר בסודיות מוחלטת עד לרגע ההכרזה כדי למנוע בהלת קניות, והוצג כחלק מ"מדיניות כלכלית חדשה" שנועדה לחסל את ריבוי שערי החליפין ולהתאים את המשק הישראלי לסטנדרטים של השוק האירופי.

התגובה הציבורית הייתה סוערת ומיידית. הבטחותיו של אשכול כי "אין פיחות בלי כאבים" התממשו במהרה, אך התחייבותו למניעת עליות מחירים משמעותיות התנפצה אל מול המציאות. גל שביתות והפגנות ענק שטף את המדינה, כשהנפגעים העיקריים היו בעלי משכנתאות צמודות דולר שגילו כי חובם תפח בשיעור מבהיל בתוך שעות בודדות.

הפיחות אמנם הכשיר את הקרקע לצמיחה זמנית, אך הוא הותיר פצע עמוק בקרב העצמאים, החוסכים והקיבוצים, וערער את תחושת השגשוג שליוותה את סוף ימי הצנע. במבט היסטורי, הפיחות של 1962 סימן את המעבר המכריע של ישראל ממשק סגור ומפוקח לשוק פתוח ומודרני יותר, אך המחיר היה כבד: האינפלציה נמשכה, עודפי היבוא גדלו ומחירי הדיור זינקו.

אלא שבמבט להיום, פברואר 2026, קשה לדמיין מציאות כלכלית שונה יותר. בזמן שהלירה של אשכול נאבקה על הישרדותה, השקל של ימינו מפגין עוצמה נדירה. שער הדולר נסחר כיום ברמות שפל של כ-3.11 עד 3.18 שקלים, שיא של 30 שנה להתחזקות המטבע הישראלי.

מדובר בזינוק של כ-13% בערך השקל מאז נקודת השפל באוגוסט 2024, עוצמה כה רבה שאילצה את בנק ישראל להתערב ברכישת דולרים מסיבית כדי למנוע פגיעה ביצוא.

הפער בין קריסת 1962 לנסיקת 2026 נעוץ בשינוי דרמטי ביסודות המשק ובהקשר הגאופוליטי.

השקל נהנה כיום מעודף משמעותי בחשבון השוטף, מיצוא ביטחוני שובר שיאים ומהייטק משגשג, שקיבל דחיפה מעסקאות ענק דוגמת רכישת Wiz על ידי אלפבית.

בנוסף, היציבות הביטחונית היחסית (בעידן שאחרי המלחמה) לצד חולשה גלובלית של הדולר (מדד ה-DXY שירד ב-8%), הפכו את ישראל לאי של יציבות פיננסית.

בעוד שבתחילת שנות ה-60 המדיניות הממשלתית נאלצה להכאיב לציבור כדי להציל את המשק המבודד, בשנת 2026 המגמות העולמיות והחוסן הלאומי פועלים לטובת הכיס הישראלי.