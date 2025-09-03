מומלצים -

השפל בנדל"ן: צניחה של 24% במכירת דירות חדשות ברבעון הראשון של 2024, לצד עלייה בשיעור הדירות שנמכרו בהפסד הון ריאלי - בדגש על איזור באר שבע, ולראשונה - גם במרכז הארץ ותל אביב, כך עולה מסקירה רבעונית שמפרסם היום (רביעי) אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר לשוק הדירות, לרבעון הראשון של השנה.

בהסתכלות על סך העסקאות (יד ראשונה ושנייה) היה מספרן ברבעון זה 20,570 - כ-2% פחות לעומת הרבעון המקביל. הירידה המתונה הזו, לפי הכלכלן הראשי, החריפה ברבעון השני של השנה. כמו כן, מאחורי הירידה הזו מגמות מנוגדות בשוק היד ראשונה שרשם צניחה ממשית - לעומת שוק היד שנייה שדווקא היה בצמיחה בתקופה זו.

מכירות הקבלנים בשוק החופשי, היו ברבעון זה 6,427 דירות - ירידה כאמור של 24% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. גם העסקאות שנעשו, לפי הסקירה, התבססו ברבים מהמקרים על מבצעי המימון של הקבלנים - כנגדם מאותת בנק ישראל בחודש האחרונים. בפריפריה, לפי הסקירה, בין 60%-80% מהעסקאות בוצעו על בסיס עסקאות מסוג זה בהן שולמו 15% בלבד (והיתרה במועד המסירה). באיזורי נתניה, חדרה ובאר שבע לפחות מחצית הדירות נמכרו בהטבות מימון. מכירות יד שניה בתקופה זו עמדו על כ-14 אלף דירות - גידול של 13% לעומת הרבעון המקביל, אולם עדיין רמה נמוכה בהשוואה היסטורית.

כמו כן, לפי נתוני האוצר, במהלך רבעון זה חלה ירידה (2%) ברכישת דירות על ידי משקיעים - לצד עלייה במכירת דירות על ידם (גידול של 6%). בתוך כך, עלה שיעורן של הדירות שנמכרו בהפסד הון ריאלי - שעמד על 10.5% ברבעון זה. אזור באר שבע בולט בשיעור גבוה יחסית של מכירת דירות בהפסד - כאשר חמישית מהדירות נמכרו במחיר נמוך מזה שנרכשו בו. עם זאת מדגיש הדוח כי לראשונה בולטות בעלייה בשיעור המכירה בהפסד ערים גם במרכז הארץ - שם שיעור הדירות שנמכרו בהפסד עמד על 9.6% - בדגש על הערים רמת גן, פתח תקווה וחולון. בתל אביב נמכרו בהפסד 6.9% מהדירות שנמכרו על ידי משקיעים ברבעון זה של השנה.