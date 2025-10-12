מלחמת הסחר בין סין לארה"ב: ירידות חדות בבורסה בתל אביב

על רקע חזרת מלחמת הסחר בין סין לארה"ב, הבורסה בתל אביב פתחה הבוקר (ראשון) את המסחר בירידות שערים חדות. מדד ת"א 35 יורד בכ-2%, ת"א 90 ב-1.7% ות"א 125 ב-1.9%. כמו כן, מדד הטכנולוגיה כבר איבד כ-2.5% עם פתיחת המסחר בתל אביב.

כזכור, בסוף השבוע הודיע נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי יעלה בשיעור של 100% את המכסים על יצוא סיני לארה"ב זאת בתגובה להחלטה הממשךה הסינית להגביל את ייצוא המינרלים הנדירים שלה לעולם.

לפנות וקר, במשרד המסחר הסיני הגיבו להטלת מכסי טראמפ: "ההכרזה האמריקאית על מכסים של 100% על יבוא סיני לארה"ב מייצגת מקרה קלאסי של סטנדרטים כפולים. הפעולות של ארה"ב פגעו קשות באינטרסים של סין וערערו את האווירה לשיחות כלכליות וסחר דו-צדדיות, להן סין מתנגדת בתוקף".

עוד הוסיפו כי "ארה"ב התעקשה ליישם צעדים לפי סעיף 301 המכוונים לתעשיות הימיות, הלוגיסטיקה ובניית ספינות של סין. כמו כן, מאז השיחות הכלכליות והמסחריות בין ארה"ב לסין במדריד, ארה"ב הטילה ללא הרף סדרה של הגבלות חדשות נגדנו".