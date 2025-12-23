דו"ח חדש: עתודות הגז של ישראל יספיקו לפחות עד לשנת 2062

דו"ח משק הגז הטבעי בישראל לשנת 2025, שנערך על ידי BDO, פירמת הייעוץ הכלכלי הגדולה בישראל, ותוצאותיו פורסמו הבוקר (שלישי), קובע כי עתודות הגז של ישראל יספיקו לפחות עד לשנת 2062, וזאת בהתחשב בהסכמי הייצוא למצרים וירדן.

הדו"ח שהתמקד השנה בעשור למתווה הגז, מצביע על שורה של הישגים חסרי תקדים מאז אישורו: ירידה חדה במחירי האנרגיה לצרכן, חיסכון משקי של מאות מיליארדים, התעצמות גאופוליטית והישגים סביבתיים משמעותיים.

לפי הנתונים, עתודות הגז הטבעי של ישראל גדלו בכ-40% מאז 2012 ועומדות כיום על 1,044 BCM, חרף גידול חד בצריכה ובהפקה. כמו כן, ישראל מדורגת במקום השני במדינות ה-OECD בעתודות גז לנפש ובמקום הראשון בשמירת גז לדורות הבאים. בנוסף הדו"ח מראה כי 75% מעתודות הגז יישארו בישראל.

בנוסף, מחירי הגז הטבעי בישראל ירדו בכ-20% מאז המתווה, בזמן שבעולם הם עלו בממוצע ב-57%. כתוצאה מכך, מחירי החשמל בישראל ירדו ב-16% והם כיום נמוכים בכ-50% מהממוצע באירופה.

התרומה הכלכלית הכוללת למשק נאמדת בלמעלה מחצי טריליון שקלים, הכוללים חיסכון בעלויות אנרגיה והפחתה דרמטית של עלויות סביבתיות. בחישוב לפי משק בית עולה כי בעשור החולף כל משפחה בישראל חסכה בממוצע כ-1,190 שקלים בחודש, ולמעלה מ-170 אלף שקל במצטבר.

במקביל, הכנסות המדינה מתעשיית הגז חצו את רף 31 מיליארד השקלים, והתחזית מדברת על כ-635 מיליארד שקלים עד שנת 2062. החל מ-2027 צפויה הכנסה ממוצעת של יותר ממיליארד שקל בחודש לקופת המדינה.

גם בהיבט האסטרטגי והאזורי נרשמה קפיצת מדרגה: ישראל הפכה לספקית האנרגיה המרכזית של מצרים וירדן, והגז הטבעי מהווה כיום כ-85% מהסחר האנרגטי בין ישראל לשכנותיה. הדוח מדגיש כי אין סתירה בין ייצוא גז לבין ביטחון אנרגטי, וכי הייצוא תרם להשקעות, לפיתוח תשתיות ולהגדלת היתירות של המשק.

במישור הסביבתי, השימוש בגז טבעי הוביל לירידה של 45% בפליטות גזי חממה, ולהפחתה של 79%-90% במזהמי אוויר מסכני חיים, עם חיסכון סביבתי מצטבר של כ-256 מיליארד שקל.

לסיכום קובע הדוח כי ישראל מסיימת את העשור הראשון למתווה הגז כמעצמת אנרגיה אזורית - עם מחירים יציבים ונמוכים, ביטחון אנרגטי גבוה, תרומה כלכלית נרחבת והובלה סביבתית. האתגרים לשנים הבאות הם הרחבת תשתיות ההולכה והאחסון, קידום חיפושים נוספים והמשך ייצוא אחראי - כדי להבטיח את המשך ההישגים גם לדורות הבאים.