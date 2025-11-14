בדרך להורדת ריבית? המדד מזנק, אך האינפלציה נשארת ללא שינוי

בדרך להורדת הריבית? מדד המחירים לצרכן פורסם היום (שישי) ומנתוניו עולה כי הוא עלה ב-0.5% בחודש אוקטובר 2025 בהשוואה לחודש ספטמבר 2025. משמעות הנתון הזה, היא שבשנים עשר החודשים האחרונים (ספטמבר 2025 לעומת ספטמבר 2024) נרשמה עלייה כוללת של 2.5%.

עליות מחירים בולטות נרשמו במספר סעיפים, בהם ירקות ופירות (3.9%), מזון (1.4%), תחבורה ותקשורת (ב-0.9%), בריאות (ב-0.5%), תחזוקת הדירה (ב-0.4%) ושכר הדירה (ב-0.3%).

במקביל תחומי תרבות ובידור, ושירותי דיור בבעלות הדיירים ספגו ירידת מחירים בולטת של 1.7% ו-0.9% (בהתאמה).

תחום נוסף שספג עלייה הוא שכר הדירה - כאשר השוכרים שחידשו חוזה חוו עלייה של 2.5%, והשוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 5.5%.

מדד מחירי תשומות בבנייה למגורים

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים עלה בחודש אוקטובר 2025 ב-0.1% והגיע ל-100.5 נקודות לעומת 100.4 נקודות בחודש קודם (הבסיס: יולי 2025 = 100.0 נקודות). מתחילת השנה עלה מדד זה ב-4.3%.

במקביל, מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ללא שכר עבודה ירד ב-0.2%. בשנה אחרונה (אוקטובר 2025 לעומת אוקטובר 2024) הוא רשם עלייה של ב-5.0%, זאת בשל העליה במחירי שכר העבודה ב-9.2% וחומרים ומוצרים ב-2.0%.

מדד מחירי חומרים ומוצרים ירד בחודש אוקטובר 2025 ב-0.1% . מבין החומרים והמוצרים ירדו במיוחד מחירי אבן לחיפוי חיצוני (ב-2.2%), רשתות וכלובים ומוצרים למרחב מוגן (ב- 1.3% כל אחד) ועץ לבנייה (ב-0.9%). לעומת זאת, עלו מחירי אביזרים ומוליכים לאינסטלציית חשמל (ב-1.1%).נלצידם, מדד מחירי שכר עבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלה ב-0.5% בחודש אוקטובר 2025.

שינוי במחירי הדירות

ממחירי שוק הדירות עולה כי בחודש ספטמבר נרשמה ירידה של 0.3% במחירי הדירות. בנוסף, נרשמה ירידה של 0.8% במחירי הדירות החדשות.

המחוזות שרשמו את הירידה המשמעותית ביותר במחירי הדירות הם חיפה (עם ירידה של 1.2%) ומחוז המרכז (ירידה של 0.9%).

לצד זאת, ברבעון השלישי של שנת 2025 מחיר ממוצע כלל ארצי עמד על 2,213,900 אלפי שקלים, ירידה של 2.5% בהשוואה למחיר הממוצע ברבעון המקביל אשתקד.

מדובר בהמשך המגמה שנרשמת בארבעת החודשים האחרונים, זאת בצל הקיפאון בענף המתבטא בירידה חדה בעסקאות, בעיקר בדירות החדשות.