בכירה באוצר חושפת: זינוק בביטולי עסקאות נדל"ן תוך 3 חודשים

משבר הנדל"ן: 132 עסקאות נדל"ן שנחתמו בשנת 2025 בוטלו בחודש האחרון לבדו - פי שניים מהמספר שדווח לפני שלושה חודשים בדוח האוצר (65), כך נחשף בפוסט שמפרסמת הערב (מוצ"ש) סגנית הכלכלן הראשי באוצר גלית בן נאים.

לפי בן נאים, מעסקאות הנדלן שנחתמו ב-2024 בוטלו לפי שעה כבר 562 עסקאות. מדובר בזינוק של פי 22% לעומת שיעור הביטולים בתקופה המקבילה אשתקד. הסיבה לביטול מרבית עסקאות הנדל"ן לפי בן נאים היא קושי כלכלי.

בפוסט שהעלתה ציינה בן נאים כי 1,668 דירות חדשות נמכרו בשוק הנדל"ן החופשי בחודש ינואר - אחת הרמות הנמוכות ביותר שנרשמו בשנתיים האחרונות. כמו כן מציינת בן נאים כי בניכוי חודשי חגי תשרי ופסח, רק ביוני אשתקד בו פרץ מבצע "עם כלביא" נרשמה רמה נמוכה יותר במכירות אלו.