חבר ועדת הכספים בכנסת, ח"כ ולדימיר בליאק (יש עתיד-ביחד), שיתף בדיון שהתקיים הבוקר (שלישי) בוועדה כי 41% ממשרתי המילואים העידו כי פוטרו או שנאלצו לעזוב את מקום עבודתם לאחר שנקראו לשירות.

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במסגרת הדיון בנושא "השפעות המלחמה על תעסוקת משרתי המילואים וההשלכות ארוכות הטווח עליהם ועל הכלכלה הישראלית", נחשף כי כיום כ-23% ממשרתי המילואים אינם עובדים כלל, כאשר רובם המוחלט הם צעירים בגילי 30-20, ורבים מהם עבדו לפני כן.

נוסף על הפגיעה בתעסוקת משרתי המילואים, ישנה גם פגיעה בתעסוקה של בני ובנות הזוג: 14% מנשות המילואימניקים השכירות פוטרו או הוצאו לחל"ת, כ-30% חוו פגיעה במעמד התעסוקתי, וכ-50% נאלצו להפחית את אחוז המשרה.

"מאז אוקטובר 2023, כמחצית ממשרתי המילואים שירתו מעל 150 ימים, וכמעט 20% שירתו מעל 300 ימים. מדובר באנשים בגיל העבודה, שהתרומה שלהם למשק משמעותית מאוד - אנשים שמחזיקים את המדינה גם בשגרה וגם בחירום", נאמר בדיון בכנסת.

ח"כ ולדימיר בליאק: "אי אפשר לנתק את כל הדיון הזה מסוגיית הגיוס והרחבת מעגל המשרתים. כל עוד משרתי מילואים ימשיכו לעשות 50, 100 ואפילו 200 ימי מילואים בשנה, שום פתרון נקודתי לא יספיק. אנחנו מכירים את הבעיה, והיא לא מתקדמת בקצב הנדרש. אם לא נקדם פתרון אמיתי לסוגיה הזאת, כל מה שנעשה כאן בוועדה יהיה חלקי בלבד".