ההתבטאות השערורייתית של ברקת: "רק חברות נכות מנפיקות כאן"

שר הכלכלה ניר ברקת השתתף היום (שלישי) בוועידת ההיי-טק והביטחון של כלכליסט וידיעות אחרונות. במהלך דבריו ביקר השר את ביצועי הבורסה בתל אביב ואת החברות שמנפיקות בה, כשאמר כי "רק חברות נכות ‏מנפיקות בישראל, חברות היי-טק מצליחות הולכות ישר לאמריקנים ומנפיקות שם".

ברקת דיבר לאחר מכן על ההשלכות של הנפקה בישראל על כלכלת וביטחון המדינה: "השווי המצרפי של החברות יגדל ‏לפחות ב-50%. ואם מדברים על ביטחון ישראל ואתה הולך להנפקה כזאת ומכניס למעלה מ-100 מיליארד ‏שקל לישראל, שים חצי בצד לביטחון ישראל. זה הצעד ‏הראשון והכי חשוב בעצמאות כלכלית וביטחונית".‏

ההתבטאות של ברקת מגיעה לאחר שרק השבוע ענקית ההיי-טק הבינלאומית פאלו אלטו הודיעה כי בכוונתה להירשם למסחר בבורסת תל אביב. שווי החברה עומד על מעל 100 מיליארד דולר.

במקביל בורסת תל אביב שברה שיאים השנה ובשנה שעברה במדדים השונים מול העולם, הביצועים הכי גבוהים מול מדדי העולם בשנתיים האחרונות. בשנת 2025 מדד ת"א 125 חצה את ה-51%, עלייה משנת 2024 בה נרשמה עלייה של 28.6%. מתחילת השנה נרשמה במדד ת"א 125 עלייה נוספת של 12%.

מהרשות לניירות ערך נמסר בתגובה: "שוק ההון והבורסה הישראלית הפגינו חוסן יוצא דופן בשנתיים האחרונות - בזמן מלחמה. שוק ההון בישראל הוא מהמובילים בעולם והבורסה בישראל הפגינה ביצועים יוצאי דופן בהשוואה לבורסות מקבילות בעולם. החברות הנסחרות בבורסה בשווי מצרפי של יותר מ-2 טריליון ש"ח מובילות את המשק הישראלי וכוללות את החברות החזקות בישראל. המשקיעים הישראלים והזרים מביעים אמון מתמשך בשוק ההון הישראלי כפי שניתן לראות ממחזורי המסחר שעלו גם הם בעשרות אחוזים בשנתיים האחרונות".

מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות, אילן פלטו, אמר על דבריו של השר ברקת: "אנו קוראים ומצפים ששר הכלכלה יחזור בו מדבריו או יבהיר את האמירה האומללה והבלתי מובנת לכל בר-דעת. העובדות הן שהחברות הציבוריות בישראל הן עמוד השדרה של המשק הישראלי. פיתוח שוק ההון הציבורי בישראל הוא אינטרס לאומי מובהק ולכן השקעה של המדינה בו חשובה לכל אדם מאזרחי מדינת ישראל. זה הזמן לעודד את ההשקעה בבורסה המקומית, ולא לפגוע בה".