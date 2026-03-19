שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע היום (חמישי) כי משרד האוצר הגיע למתווה מוסכם עם הבנקים, במסגרתו הם יעבירו השנה כ-3 מיליארד שקלים לקופת המדינה. לדבריו, הכסף יופנה להקלות במס הכנסה, לצד שמירה על יעד הגירעון.

סמוטריץ' הציג את המהלך כחלק ממדיניות אחראית לניהול הכלכלה בתקופת מלחמה, והדגיש כי מדובר במהלך שמאפשר גם הפחתת מסים וגם שמירה על יציבות כלכלית, תוך העברת מסר של אמון לשווקים הבינלאומיים.

עם זאת, מאחורי ההודעה מסתתרת פשרה משמעותית ביחס לתוכנית המקורית. באוצר תכננו להטיל מס של 15% על רווחי היתר של הבנקים למשך חמש שנים, על רקע הזינוק ברווחיהם מאז תחילת המלחמה ועליות הריבית. בפועל, הוחלט על מתווה מצומצם בהרבה: תשלום חד פעמי של 3 מיליארד שקלים השנה, ועוד כ-250 מיליון שקלים בשנה הבאה.

לפי גורמים המעורים בפרטים, מדובר למעשה בוויתור על מהלך מיסוי רחב ומתמשך, לטובת פתרון מיידי שיסייע במימון עלויות המלחמה ולצמצום הגירעון, שעלה לכ-5.1% בעקבות ההוצאות הביטחוניות.

המהלך מעורר ביקורת בטענה כי מדובר בנסיגה מהכוונה המקורית להתמודד עם רווחי היתר של הבנקים, שנבעו מעליית הריבית והכבידו על הציבור. מנגד, באוצר מדגישים כי הפשרה משרתת צורך כלכלי דחוף ומאפשרת הזרמת כספים מיידית לקופת המדינה.