ועדת הכספים של הכנסת קיימה היום (שלישי) דיון בהצבעה הצהרתית על הפטור ממע"מ על יבוא אישי, שמכפיל את ההטבה מ-75 ל-150 דולר. הדיון התקיים לבקשת ח"כ אלי דלל, לאחר ביקורת חריפה של בעלי עסקים וחברי כנסת על החלטת שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להטיל את הצו מבלי להביאו לדיון מוקדם.

במהלך הדיון, בעלי עסקים מהצפון ומהמרכז טענו כי הפטור פוגע קשה בעסקים הקטנים והבינוניים, במיוחד בתקופות חגים ושיאי עונה, ומעניק יתרון משמעותי ליבוא אישי מחו"ל. הם הביאו דוגמאות לפערי מחירים בין מוצרים בארץ לבין הזמנה מחו"ל, וציינו כי חנויות רבות עלולות להיסגר אם המהלך יימשך.

חברי הכנסת שתמכו במהלך, בהם ח"כ אוהד טל וח"כ שמחה רוטמן, טענו כי מדובר ב"פלסטר" זמני שמקל על יוקר המחייה ומעודד תחרות בשוק. חלקם הדגישו כי כבר נרשמה ירידת מחירים בעקבות הפטור הקודם בסכום של 75 דולר.

אגף התקציבים ציין כי הפער במחירי הביגוד וההנעלה לעומת מדינות OECD נשאר גבוה, אך הבהיר כי הפטור אינו הדרך האופטימלית להתמודד עם יוקר המחיה.

שר הכלכלה ניר ברקת הציע חלופות אחרות להורדת יוקר המחיה, כמו הורדת מע"מ על מים וחשמל, וטען כי הפטור מייצר אפליה בין סוחרים מקומיים ליבואנים פרטיים מחו"ל. ח"כ אלי דלל, ח"כ אורי מקלב וח"כ אורית פרקש הכהן הדגישו כי יש צורך במנגנון פיצוי לעסקים שנפגעים מהמהלך.

בסיום הדיון, הוועדה העלתה את הצו להכרעת מליאת הכנסת בהצבעה הצהרתית, שקיבלה תמיכה מצד חברי הכנסת הנוכחים.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ציין כי ימשיך לפעול למען הורדת יוקר המחיה ולהשאיר יותר כסף בכיס האזרחים, והדגיש כי הצעד צפוי להוזיל מחירים למי שמזמין מוצרים מחו"ל.