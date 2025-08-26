שיא ברווחים של חברת הביטוח ליברה: זינוק של 67% ברבעון

מומלצים -

חברת הביטוח ליברה מציגה היום (שלישי) שיא ברווח הכולל ברבעון השני, עם זינוק של כ-67% לכ-23 מיליון ששקלים לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל של החברה במחצית הראשונה של שנת 2025 הסתכם בכ-39.5 מיליון שקלים ומהווה כ-77% מהרווח הכולל השנתי בשנת 2024.

חברת ליברה ממשיכה בצמיחה המואצת כאשר הפרמיות ברוטו ברבעון השני הסתכמו בכ-208 מיליון שקלים לעומת כ-182 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. כמו כן נרשם שיפור ברווחיות החיתומית בענפי הרכב: ה-Combined Loss Ratio ברוטו ברכב רכוש ברבעון השני של 2025 הסתכם בכ-75% לעומת כ-82% ברבעון המקביל אשתקד, הנמוך בענף.

התשואה להון ברבעון השני לשנת 2025 עמדה על כ-67% (במונחים שנתיים). אפליקציית"Chik", המוצר לביטוח נהגים צעירים מזדמנים זוכה להצלחה גדולה עם מעל לכ-220 אלף שימושים בחודש וקצב הגידול בעלייה מתמדת.

בנוסף, לראשונה בשוק הביטוח בישראל, חברת הביטוח השיקה החודש מוצר חדש ובלעדי לישראלים הטסים לארצות הברית: "גרין קארד רפואי", המעניק למבוטח מעמד כמו של אזרח אמריקאי עם ביטוח רפואי, ללא צורך בתשלום או בפניה לחברת הביטוח.

מנוע הצמיחה של ענף ביטוח חיים צובר תאוצה, בין היתר, לאור שיתוף הפעולה עם סוכנות "מעלות" מקבוצת בנק לאומי בתחום המשכנתאות: גידול משמעותי במרווח השירות החוזי בשייר (CSM) לכ-7 מיליון שקלים ליום 30 ביוני 2025 לעומת כ-2.8 מיליון שקלים אשתקד.

מייסדת ומנכ"לית ליברה, אתי אלישקוב מסרה: "ליברה ממשיכה להציג צמיחה משמעותית בכל תחומי פעילותה ומסכמת את הרבעון השני עם תוצאות חזקות בכל הפרמטרים ורווחי שיא. זאת, בעיקר בעקבות הגידול בכמות המבוטחים, ההקפדה על חיתום איכותי, תוך התמקדות בביטוחי פרט בלבד, לצד המודל התפעולי היעיל של החברה. ליברה בולטת ברווח חיתומי משמעותי לצד הוצאות תפעוליות נמוכות, כך שה- Combined Loss Ratio שהחברה מציגה הוא מהטובים בענף".

עוד הוסיפה: "אפליקציית Chik שזוכה להצלחה רבה בקרב הנהגים הצעירים, שיתוף הפעולה עם סוכנות "מעלות" מקבוצת לאומי בתחום ביטוחי המשכנתא, הרחבת סל המוצרים שאינם בתחום הרכב, והגידול המתמשך בתיק הנוסטרו מהווים עבורנו עוגן ונדבך נוסף לצמיחה ורווחיות בשנים הקרובות".

"החודש השקנו מוצר חדשני בתחום הנסיעות לחו"ל: גרין קארד רפואי לטסים לארה"ב, המעניק למבוטח מעמד כמו של אזרח אמריקאי עם ביטוח רפואי ומאפשר לו לקבל שירותים רפואיים ללא תשלום וללא צורך בפנייה לחברת הביטוח. אנו ממוקדים בחדשנות טכנולוגית ומוצרית ובפתרונות מבודלים המותאמים לצרכי הלקוח ונמשיך להביא בשורות חדשות ולייצר ערך למבוטחים שלנו ולבעלי המניות, סיכמה את דבריה.