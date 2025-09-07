מחיר המלחמה: שליש ממשפחות המילואימניקים נקלעו לקושי כלכלי

מומלצים -

תעודת עניות למדינת ישראל: סקר ראשון מסוגו שמפרסמת היום (ראשון) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בחן את השפעת שירות המילואים במלחמת חרבות ברזל על המשרתים ועל בני ובנות זוגם. ממנו עולה כי לשליש (34%) ממשפחות משרתי המילואים נגרם קושי כלכלי - בעיקר של אלו המשרתים בזרוע היבשה.

לפי הסקר, 37% ממשפחות המשרתים בזרוע היבשה חוות קושי כלכלי בעקבות שירות המילואים - כאשר ככל שמספר ימי המילואים גבוה יותר, כך עולה גם הקושי הכלכלי. נתונים אלה משקפים את המחיר הכלכלי והאישי הכבד שמשלמים משרתי המילואים הנקראים שוב ושוב אל הדגל זה קרוב לשנתיים. זאת, בזמן שהממשלה מקדמת חוקים לשימור מצב הגיוס הקיים שמפיל את הנטל על אוכלוסייה אחת בלבד שסוחבת את האלונקה, ובדרך להמשך והעמקת הלחימה.

ן244NEWS

לפי הסקר, כשמתייחסים לבני זוג של משרתי מילואים - 94% נשים, ו-6% גברים. 89% הן נשואות, כשמרביתן (44%) בגילאים 30-39, 28% בגילאי 40-49 ו15% בנות עד 29. 40% מבנות הזוג של משרתי המילואים גרות במחוזות תל אביב והמרכז.

80% מבנות הזוג עבדו כשכירות לפני 7 באוקטובר 2023, ו-10% מהן לא עבדו. כיום, 76% עובדות כשכירות ו-14% אינן עובדות. הפגיעה בתעסוקה בקרב עצמאיות גבוהה יותר מהפגיעה בקרב שכירות: 73% מהעצמאיות דיווחו על פגיעה בעסק, לעומת 25% מהשכירות שדיווחו על פגיעה במצבן התעסוקתי. עוד 30% מהשכירות דיווחו על פגיעה בשכר,ו-3% פוטרו.

כאמור, הפגיעה התעסוקתית בקרב בנות זוג של המשרתים בזרוע היבשה גבוהה יותר לעומת זרועות צה"ל האחרות, בכל המדדים שנבדקו. 77% מהעצמאיות שבן זוגן משרת בזרוע היבשה דיווחו על פגיעה בעסק לעומת 70% בזרוע האוויר או הים ו-67% בזרועות האחרות. 34% מהשכירות שבן זוגן משרת בזרוע היבשה נפגעו בשכרן ו-28% מהן נפגעו במצבן התעסוקתי.

עוד נמצא כי 34% מבנות הזוג של משרתי המילואים דיווחו על קושי כלכלי בעקבות השירות. ל-58% מהגרושות ולכמחצית מהרווקות עם ילדים משותפים עם משרת המילואים, יש קושי כלכלי בעקבות שירות המילואים של בן הזוג. ל-35% מהמשפחות עם ילדים יש קושי כלכלי בעקבות השירות, ל-27% מהזוגות ללא ילדים.

עוד מראה הסקר, פגיעה בלימודים אקדמאיים של המשרתים ובני ובנות זוגם. בשנת 2024 נרשמה עלייה במספר משרתי המילואים שנרשמו לתואר ראשון וביטלו (מ-11.6% ל-14.4%), כמחצית (47%) ממהסטודנטיות שהן בנות זוג של משרתים דיווחו על פגיעה בציונים, כשליש (29%) על דחיית קורסים ו-8% על הפסקת הלימודים בעקבות שירות המילואים של בן או בת הזוג.