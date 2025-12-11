עומרי כספי גייס 100 מיליון דולר לקרן חדשה להשקעות ב-AI וסייבר

כוכב ה-NBA לשעבר, עומרי כספי, השלים גיוס של 100 מיליון דולר לקרן המשך חדשה (Opportunity Fund) במסגרת קרן ההון סיכון שלו, Swish Ventures.

הגיוס מעלה את סך הנכסים המנוהלים על ידי הקרן ל-300 מיליון דולר, ויאפשר לה להמשיך ולתמוך בחברות הפורטפוליו שלה משלב הסיד, שלב ההשקעה הראשוני ביותר בסטארט-אפ (לעיתים אפילו כשהוא בגדר רעיון, א"ד) ועד לשלבי הצמיחה המתקדמים.

קרן האופורטוניטי החדשה מתכננת להצטרף לכשמונה סבבי השקעה בחברות קיימות של הקרן, בעיקר בתחומי ה-AI, הסייבר ותשתיות טכנולוגיות, עם צ'קים בטווח ממוצע של 10 מיליון דולר.

בין המשקיעים בקרן החדשה נמנים גופים מוסדיים מישראל ומארה"ב, לצד קרנות הון משפחתיות (פמילי אופיס), המצטרפים למשקיעים קודמים כמו קרן סקויה.

לקריאה נוספת:

• היוניקורן הישראלי ששווה 5 מיליארד דולר נכנס לפרמיירליג

• אינטר מיאמי עשתה היסטוריה: כך מסי עשה מהפכה בארצות הברית

"יש לנו הזכות לעבוד עם יזמים יוצאי דופן שבונים חברות שמשנות תעשיות שלמות", מסר עומרי כספי. "מהיום הראשון בנינו את סוויש סביב עיקרון אחד: לעמוד מאחורי היזמים שלנו לאורך כל הדרך. אנחנו לא רק כותבים צ'ק – אנחנו זמינים בשביל החברות שלנו בכל רגע. הקרן החדשה מאפשרת לנו להמשיך את הליווי גם כשהחברות גדלות".

קרן Swish Ventures, שהושקה בתחילת 2025, מתמקדת בהשקעות בסטארטאפים בשלבים מוקדמים (סיד), ומנוהלת על ידי כספי, המשמש כמייסד ושותף מנהל, ואורי שטרייכמן, המשמש כמוביל טכנולוגי והשקעות. בין חברות הפורטפוליו הבולטות של הקרן ניתן למצוא את Cognition, EON, Upwind ו-Tenzai.