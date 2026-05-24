משבר הנדל"ן: שוק השכירות נמצא בעלייה - והישראלים מתקשים לעמוד במחירים

בזמן ששוק הדירות תקוע והמכירות צונחות - שוק השכירות דווקא בעלייה. השכירות החודשית מזנקת, ובצל המתיחות הביטחונית, כשמדובר בדירה עם ממ"ד הפערים מטפסים בעשרות אחוזים. כתבת הכלכלה עדי כהן פגשה את עם - שמתקשים לעמוד במחיר.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

כאמור, שנתיים וחצי של טלטלה בשוק הדירות, ריביות בשמיים, מלחמה לא נגמרת ושפל חסר תקדים במשרדי המכירות - לא הצליחו להשפיע על שוק השכירות המשתולל, שנשאר חסין למהלומות התדירות, ועבור השוכרים: חסין מידי.

בשנה האחרונה, לפי בדיקה שערכה חברת WECHECK, זינקו מחירי השכירות בממוצע של 4.4% - כשבערים כמו רמת גן, ראשון לציון, פתח תקווה, אשדוד ואשקלון - זינקו המחירים בין שישה לשמונה אחוזים בממוצע.

כשמדובר על דירות עם ממ"ד או מרחב מוגן, במציאות הטרופה של מתיחות ביטחונית מתמשכת, המחירים מרקיעים לשחקים אף יותר, ואותן דירות הופכות מותרות, וכמעט בלתי ניתנות להשגה.

אלא שהמציאות של שוק השכירות בשנה האחרונה - נראית מקבילה ומנותקת משוק הדירות, שגם בימי רגיעה וגם בימים של מלחמה עצימה: לא מצליח להרים את הראש.

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) עולה, כי בשוק הדירות החדשות נרשמה צניחה של כ-13% בהיקף המכירות - לעומת השנה שעברה.

את שינוי המגמה הזו, תולים בענף כעת בבנק ישראל ובהחלטת הריבית שיפרסם מחר - אחרי שנתיים רצופות של ריבית גבוהה, שהרחיקה את הרוכשים ממשרדי המכירות, וחנקה את חברות הנדל"ן.

גם מבחינת שוכרי הדירות הפחתת הריבית תספק קצת אוויר לנשימה, אף שבטווח הקרוב אם מסתכלים על היצע דירות ההשכרה המצטמצם - עתידם של שוכרי הדירות לא נראה מזהיר במיוחד.