בצל המלחמה עם איראן: בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי

בצל המלחמה עם איראן: בנק ישראל הודיע היום (שני) כי הותיר את הריבית ללא שינוי בפעם השנייה ברציפות - שתמשיך לעמוד על 4%. זאת, לאחר שתי הורדות ריבית רצופות של 0.25% בכל פעם מאז נובמבר.

ההחלטה התקבלה בהתאם לתחזיות המקדימות, ועל רקע אי הוודאות הגיאו-פוליטית המקומית והעולמית בעקבות המלחמה - והשלכותיה הכלכליות. את ההחלטה מנמקים בבנק ישראל בין השאר בעליית האינפלציה, הירידה החדה בפעילות המשקית בתחילת המבצע, והזינוק בגירעון.

בחטיבת המחקר של בנק ישראל מעריכים גירעון עמוק יותר מזה שמסמן האוצר - שיעמוד על 5.3%, וכן חותכים את תחזית הצמיחה ל-3.8% ב-2026, ו-5.5% ב-2027.

על פי הבנק, האינפלציה צפויה לעמוד בחודשים הקרובים על 2.3% וב-2027 לנוע בין 1.8%-2.2%. בתוך כך, מאותת בנק ישראל על האטה מסתמנת בקצב הורדות הריבית. זאת שעה שבהערכות הקודמות צפו שהריבית ברבעון הרביעי של 2026 תעמוד כבר על 3.5% - ואילו עתה מדובר על ריבית כזו ברבעון הראשון של 2027.

בבנק ישראל מתייחסים לירידה הצפויה בפרמיית הסיכון בעקבות המערכה עם איראן - לצד הזינוק בהוצאות הביטחון בעקבותיה. בתוך כך התחזית משקפת פגיעה בפעילות המשק בטווח הקצר, בעיקר על רקע המגבלות בעורף, גיוס המילואים והתייקרות מחירי הנפט.

בנימוק להחלטה מחודש פברואר כתב אז הבנק, בצל המתיחות וימים טרם פרוץ מבצע "שאגת הארי": "אי הוודאות הגיאו-פוליטית שבה לעלות בימים האחרונים על רקע עימות אפשרי מול איראן, ופרמיית הסיכון של ישראל עלתה".