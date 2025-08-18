אחרי 20 שנים: היזם ניר צוק הודיע על פרישה מפאלו אלטו

מומלצים -

אחרי עשרים שנים בתפקיד, היזם והמייסד של חברת הסייבר "פאלו אלטו", ניר צוק, הודיע הלילה (שני) על פרישה. העזיבה מתרחשת שלושה שבועות בלבד לאחר שרכשה החברה את חברת הסטארט-אפ הישראלית, "סייברארק" ב-25 מיליארד דולרים, האקזיט השני בהיקפו בהיסטוריה הישראלית.

חברת "פאלו אלטו" הוקמה על ידי צוק בשנת 2005, והוא מכהן בה עד היום בתפקיד מנהל הטכנולוגיות הראשי שלה (CTO). החברה הקימה מרכז מחקר ופיתוח בישראל בשנת 2012, היחיד מחוץ לארצות הברית, ומעסיקה כמה מאות עובדים.

בין יתר המיזמים בהם עוסק ניר צוק הוא הבעלים של חברת התעופה הישאלית החדשה, אייר חיפה שהחלה את פעילותה בחודשים האחרונים ומפעילה טיסות מסחריות מחיפה ליעדים קרובים באירופה ובאגן הים התיכון כמו קפריסין ויוון, וכן לנמל התעופה רמון באילת. הוא היה מיוזמי ערוץ הטלוויזיה שהופעל באפליקציות בלבד, "רלוונט", שפעילותו הופסקה לאחר מספק חודשים.

רכישת חברת "סייברארק" נעשתה בעסקת מזומן ומניות לפי שווי הגבוה ב-26% משווייה בבורסה. שנייה בעלות המכירה רק לאקזיט שעשתה השנה חברת Wiz של אסף רפפורט, שרשמה שיא מכירה עם החלטת גוגל לרכוש את חברת ב-32 מיליארד דולרים.