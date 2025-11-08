תמ"א של הבטחות: ההסתבכות של היזמית והאנשים שנותרו בלי כלום

תמ"א של הבטחות: הערב (שבת) שודר ב"מגזין השבת" עם מיכל רבינוביץ' תחקיר העוסק בהסתבכות של יזמית הנדל"ן עמית מולד, בסך עשרות מליוני שקלים. לטענת רוכשי הדירות, היא הבטיחה פרויקט תמ"א, אבל נעלמה עם הכסף. עידו שברצטוך עם העדויות של האנשים שנשארו בלי דירה ובלי הכסף שחסכו כל חייהם וטוענים - היא הונתה אותנו, נשארנו חסרי כל.

מטעם עמית מולד נמסר בתגובה: "הטענות בכתבה מלאות סילופים ושקרים. הקבלנים הם אלו שחייבים לחברה כספים רבים, ובניגוד לנטען ישנם פרוייקטים שבוצעו והסתיימו ו/או צפויים להסתיים בעתיד הקרוב. המרואיינים בכתבה הם אלו שפתחו בהליכי חדלות הפרעון באמצעות עו"ד ישי מאירסדורף, שגרם לעצירה מוחלטת של כל הפרויקטים.ישנן כבר פסיקות שניתנו וסותרות לחלוטין את המוצג בכתבה. בית המשפט יאמר את דברו".

מיאיר מולד נמסר: "מעולם לא הייתי מעורב בפעילות העסקית של החברה, לא השתתפתי בפגישות, לא תיווכתי ולא הייתי מעורב בהשקעות של הלקוחות. שימשתי לתקופה מסוימת כדירקטור, וזאת רק על מנת שאוכל להחליף את רעייתי במקרה של נבצרותה. הרפואה הייתה מאז ומעולם תחום עיסוקי היחיד".

ממשטרת ישראל נמסר: "לאחר בחינה של חומר הראיות הוחלט לסגור את התיק מאחר ומדובר בסכסוך עסקי שמקומו לידון בבית המשפט".

צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד