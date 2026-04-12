כמעט מיליארד דולר ליום: כמה עלה לנו מבצע "שאגת הארי"?

משרד האוצר פרסם היום (ראשון) הערכה ראשונית לעלות מבצע "שאגת הארי", ולפיה היקף ההוצאות הישירות של המדינה עומד על כ-35 מיליארד שקלים. באוצר מציינים כי מדובר באומדן ראשוני בלבד, שעשוי לגדול במקרה של התלקחות מחודשת או הרחבת הלחימה.

החלק המרכזי בהוצאות מיוחס למערכת הביטחון, עם כ-22 מיליארד שקלים, הכוללים בין היתר הצטיידות והרחבת גיוס כוחות מילואים מעבר לתכנון המקורי. בנוסף, כ-12 מיליארד שקלים הוקצו למתווי פיצויים לנזקי טילים, לעסקים ולעובדים, כולל פיצוי על ירידה במחזור, דמי אבטלה במסגרת חל"ת ותמיכה בעסקים קטנים ובינוניים.

עוד כ-1 מיליארד שקלים הופנו להוצאות אזרחיות שונות, בהן התאמות במערכת הבריאות, תשלומים לנפגעי פעולות איבה, סיוע לרשויות המקומיות והרחבת מענים בתחום הרווחה.

במשרד האוצר מדגישים כי בשלב זה אין צורך בתוספת תקציבית מעבר לתקציב המדינה שאושר לשנת 2026. שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', אמר כי "תפקוד משרד האוצר וניהול אחראי של כלכלת המדינה היו גורם קריטי להצלחה המבצעית", והדגיש את המשך הסיוע לאזרחים ולעורף.