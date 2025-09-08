אין פטור מגיוס? בג"ץ שם סוף להטבה של תלמידי הישיבות

מומלצים -

בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, קיבל היום (שני) את עתירת תנועת "ישראל חופשית", כי תבוטל הנחת הביטוח הלאומי לתלמידי ישיבות שאין להם פטור תקף מגיוס.

למעשה, קבע בית המשפט העליון כי תלמידי ישיבות שאין להם פטור או שלא הסדירו את מעמדם, לא יהיו זכאים להנחות בדמי הביטוח הלאומי, המגיעות לסך של כ-100 מיליון שקלים בשנה, עם תום תקופת הסתגלות שתקבע בקרוב.

היועצת המשפטית לממשלה טענה כי החל ממועד פקיעת הסדר הפטור מגיוס לפני מעל שנתיים, אין בסיס חוקי להמשיך ולתת הנחה זו, שהיא למעשה סבסוד של המדינה ללימוד תורה על חשבון גיוס לצבא.

אורי קידר, מנכ"ל תנועת "ישראל חופשית": "כפי שהבטחנו וכפי שאנחנו מקיימים, נעצור את כל הפריבילגיות למשתמטים מגיוס, גם אם הממשלה תמשיך לגרור רגליים. עתירה אחרי עתירה, יעצרו כל התמריצים למי שבחרו להשתמט משירותם הצבאי בזמן מלחמה. הגיע זמן שוויון".