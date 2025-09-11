בשורות רעות לשוכרי הדירות: צניחה בנדל"ן - זינוק במחירים

מומלצים -

לאחר השפל במכירת דירות בחודש יוני, ברקע המלחמה עם איראן - צמיחה מינורית בנתונים, אבל בפועל - צניחה. כך מראים נתונים שמפרסם היום (חמישי) אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר.

לפי סקירת האוצר, בחודש יולי נרכשו 8,011 דירות בסך הכל (יד שניה וחדשות) - עלייה של 36% לעומת השפל של חודש יוני, אך ירידה של 10% ביחס ליולי אשתקד. גם החודש, עיקר הירידה היא בדירות חדשות (מכירות הקבלנים) - שהסתכמו ב-2,726 דירות (כולל אלו בסבסוד הממשלתי); ירידה של 28% ביחס לאשתקד. בניכוי הדירות המסובסדות, הירידה גדולה אף יותר ועומדת על 34% ביחס ליולי שעבר.

בשוק דירות היד שנייה מראים נתוני האוצר קיפאון, כאשר המכירות בחודש זה גדל ב-3% בלבד ביחס ליולי 2024. בצד המשקיעים, רואים צניחה של 14% ברכישת דירות - בהמשך לירידות החדשות שנמשכות מאז חודש אפריל. במכירות המשקיעים רואים ירידה גם כן, של 6% - אולם מנגד חל גידול במכירות המשקיעים בתל אביב.

מכלול נתונים אלה מגלם בשורות רעות לשוכרי הדירות, בהם נמנים שליש ממשקי הבית בישראל, כאשר מרבית שוק זה היום נשען על דירות בבעלות פרטית. הירידה ברכישות המשקיעים מאותת רעות להיצע דירות ההשכרה - מה שעלול להזניק את המחירים כלפי מעלה.

בחודש שעבר נרשם שפל של שני עשורים בשוק הדירות בישראל. את השפל הזה תלו היזמים במערכה מול איראן - שלטענתם ציננה את הפעילות בשוק. ואולם, נתוני האוצר המתפרסמים כעת מראים כי מגמת הירידה של שוק הדירות נמשכת - גם אם לא באותן העוצמות שראינו בחודש יוני.

עד כה, את השפעת הקיפאון בנדל"ן מרגישים בצד המחירים בעיקר במחוזות תל אביב והמרכז, שמובילים לפי הלמ"ס את ירידות המחירים - אם כי במספרים נראית הירידה מינורית. בשטח, מתארים אנשי המקצוע על ירידות משמעותיות יותר - בעיקר בתל אביב.