משכירים דירה? אולי אתם זכאים לפיצוי על מלחמת "עם כלביא"

משכירי דירות שנפגעו במהלך המלחמה עם איראן יוכלו להגיש החל מהבוקר (חמישי) תביעה לפיצוי בגין אובדן הכנסות משכר דירה, כך הודיעה רשות המיסים.

קרן הפיצויים – מס רכוש פתחה את המערכת המקוונת להגשת תביעות בגין אובדן הכנסות משכר דירה בשל נזק ישיר שנגרם כתוצאה ממתקפות טילים של איראן במהלך מבצע "עם כלביא". לפיצויים זכאים בעלי דירות פרטיים (לא עסקים), אשר בבעלותם דירות מגורים או נכסים מסחריים (מחסן, חנות וכו') אשר נפגעו כתוצאה מהלחימה והן עונות על הקריטריונים הבאים:

• הדירה הייתה מושכרת ביום שקרה הנזק, או בשלושת החודשים שקדמו ליום הנזק

• בשל נזק המלחמה לא ניתן להשתמש בדירה לתקופה של חודש לפחות

• הוכח לקרן הפיצויים שלא שולם שכר הדירה לבעלים בשל תקופת השיקום.

בעלי דירות שעומדים בתנאים לקבלת הפיצויים יהיו זכאים לסכום חודשי השווה לשכר הדירה האחרון ששולם עבור הנכס, למשך תקופת השיקום כפי שהוגדרה על ידי קרן הפיצויים. על מנת לקבל את הפיצויים עליהם להיכנס למערכת המקוונת, להזדהות ולאחר מכן למלא את הפרטים בטופס המקוון ולצרף את המסמכים הדרושים. את התביעה יש להגיש לא יאוחר מ-3 חודשים מיום קרות הנזק.

במקביל לפיצוי בגין אובדן הכנסות משכר דירה, קרן הפיצויים מממנת דיור חלופי לדיירים שגרו בדירות שנפגעו מהמלחמה, בתנאי שהם ממשיכים לשלם שכר דירה עבור הדירה שנפגעה. ככל שהדייר ממשיך לשלם שכר דירה ומקבל דיור חלופי, בעל הדירה לא זכאי לפיצויים בגין אובדן הכנסות משכר דירה.

בעלי דירות שהם עסקים זכאים לפיצויים בגין אובדן הכנסות לעסק משכר דירה במסגרת הפיצויים הניתנים כבר לעסקים, במסלול "הוצאות מזכות" למבצע "עם כלביא". במסלול זה זכאים כל העסקים בארץ, שמחזור העסקאות שלהם גבוה מ-12 אלף שקלים ונמוך מ-400 מיליון שקלים, לפיצויים עבור החודשים מאי-יוני 2025, בעוד שעסקים שנפגעו ישירות מירי טילים זכאים לפיצויים עד ל-6 חודשים מיום קרות הנזק.