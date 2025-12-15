לא מתאוששת מהמלחמה: מטולה מתקשה לחזור לפעילות כלכלית

קרית שמונה ושדרות חזרו לפעילות הכלכלית של טרום המלחמה - מטולה מדשדשת מאחור; כך עולה מנתונים שמפרסמת היום (שני) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

לפי הנתונים, שסוקרים את הפעילות הכלכלית בעסקים ביישובים מפוני על בסיס היקף רכישות באשראי, ברבעון השלישי של 2025 חזר לראשונה המדד של הוצאות האשראי בקרית שמונה לרמה גבוהה אפילו מזו שהיתה טרם המלחמה. בשדרות, חזר מדד הרכישות באשראי לרמתו טרם המלחמה כבר במחצית הראשונה של 2024. במטולה, לעומת זאת, עד לנקודת הזמן הזו, מדד הרכישות באשראי נותר נמוך ב-70% מרמתו ערב המלחמה.

ברבעון הראשון למלחמה, לפי הנתונים של הלמ"ס, צנחו מדדים אלה בכל היישובים המפונים ב-57%. במהלך 2024 נמשכה הירידה עד למדד הנמוך ב-77% מהמצב טרם המלחמה.

מדד זה משקף את הירידה בפעילות העסקית עם עזיבת התושבים שפונו, סגירת עסקים בענפי התעשייה והחקלאות וכן עזיבתם של עוסקים במקצועות חופשיים שפונו גם הם.

בדרום לפי האומדנים ההתאוששות היתה מהירה יותר - ואילו בצפון רק במחצית 2025 החלה התאוששות אמיתית, כאשר ברבעון הראשון של השנה עדיין נותרו מדדים אלה נמוכים ב-42%.

בחודש ספטמבר המועצה המקומית של מטולה פרסמה כי רק 38% מהתושבים במושבה חזרו לבתיהם. גם כעת, עדיין לא ברור האם ומתי כולם יוכלו לשוב לבתיהם, שכן האזור ספג הרס רב, ובתי מגורים רבים נהרסו כליל וטרם שוקמו.