בפעם ה-14 ברצף: בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי

בפעם ה-14 ברציפות - בנק ישראל מותיר את הריבית ללא שינוי - על 4.5%, כך החליטה היום (שני) הוועדה המוניטרית של בנק ישראל בראשות הנגיד הפרופסור אמיר ירון. את ההחלטה להותיר את הריבית, שוב, על 4.5%, מנמק בנק ישראל בהתעצמות הלחימה בעזה וכן בהתגברות הסנטימנט השלילי בעולם כלפי ישראל - לו עשויות להיות משמעויות כלכליות משמעותיות. החלטת הוועדה התקבלה לאחר 21 חודשים רצופים בהם הריבית נותרה ללא שינוי, כאשר הורדת הריבית האחרונה נרשמה בינואר 2024 (הורדה של 0.25%). בתוך כך, בנק ישראל חתך את תחזית הצמיחה של ישראל ל2025. מ-3.3% ל-2.5%.

מרבית התחזיות שקדמו לפרסום החלטת בנק ישראל היום, היו כי גם הפעם - הריבית תיוותר ללא שינוי והנגיד יוסיף לנקוט במדיניות זהירה ושמרנית. זאת למרות שעל פניו הנתונים הפיסקליים של הכלכלה הישראלית מאפשרים בשעה זו הורדה מסוימת של הריבית - שתהווה זריקת מרץ למשק הישראלי ואוויר לעסקים ולמשקי הבית.

הנתון המרכזי שלכאורה מאפשר הורדת ריבית כעת הוא מדד המחירים לחודש אוגוסט שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפני כשבועיים; מדד זה היה אמנם גבוה ושיקף עליה של 0.7% - אולם האינפלציה השנתית דווקא פחתה, ולראשונה מזה חודשים ארוכים - התכנסה אל תוך טווח היעד הממשלתי - כשהיא עומדת כעת על 2.9%.

i24NEWS

נשיא התאחדות התעשיינים על אי-הורדת הריבית: "יש מקום לבחינה מחודשת של המדיניות המוניטרית.

נשיא התאחדות התעשיינים ונשיא המגזר העסקי בישראל, ד"ר תומר, התייחס להחלטת בנק ישראל שלא להפחית את הריבית ואמר: ״לנוכח האתגרים הכלכליים והגיאופוליטיים, יש מקום לבחון האם המדיניות הנוכחית תואמת את צורכי המשק, התעשייה והיצוא״.

לדברי ד״ר תומר, שמירה על פערי ריביות גבוהים מול העולם עשויה להוביל להתחזקות השקל ולהקשות על התחרותיות של היצואנים הישראלים. "החוק מגדיר לבנק ישראל תפקיד כפול״, אמר נשיא ההתאחדות. ״שמירה על יציבות מחירים לצד תמיכה בצמיחה ובתעסוקה. בתקופה שבה היצואנים מתמודדים עם ביטולי עסקאות מצד שותפים באירופה, חשוב לוודא שהמדיניות המוניטרית אינה מוסיפה לקשיים אלה".

ד"ר תומר ציין כי ניתן לכנס את הוועדה המוניטרית גם לפני מועד ההכרזה הבא, וקרא לבחינה מחודשת של המדיניות: "אנו קוראים לבנק ישראל ולנגיד לשקול התאמות שיתמכו בצמיחה וביצוא, בהתאם למציאות הכלכלית המקומית והעולמית".

עו”ד רועי כהן, נשיא להב – לשכת העצמאים והעסקים בישראל, בתגובה להחלטת נגיד בנק ישראל שלא להפחית את הריבית: "מדובר בהחלטה טרגית, מקוממת וחסרת אחריות כלפי ציבור העצמאים, בעלי ובעלות העסקים הקטנים והבינוניים. שוב ושוב חוזר הנגיד על אותה טעות חמורה – להתעלם מהמצוקה האמיתית בשטח. הריבית הגבוהה היא מכת מוות לעסקים ולמשקי הבית, היא חונקת את האפשרות לצמיחה, מונעת השקעות, ומעמיקה את השיתוק הכלכלי שבו אנחנו מצויים".

עוד הוסיף ואמר כי: "בזמן שכל העולם מבין שיש להקל על המשק ולעודד פעילות כלכלית – בישראל מתעקש הנגיד לדבוק במדיניות שמדרדרת את הכלכלה ואת חוסנה של המדינה. אני קורא לנגיד: תפסיק להכביד על הציבור, תפסיק לזרוק מילים על אחריות מקרו־כלכלית – האחריות שלך היא קודם כל להצמיח את המשק ולסייע לעסקים לשרוד".

לבסוף סיים ואמר בחריפות: "עוד החלטה כזו, ועוד דחייה מיותרת – ואנחנו נהפוך לעדות חיה כיצד בנק ישראל גוזר גזר דין מוות על עמוד השדרה של הכלכלה – העצמאים והעסקים הקטנים".

בתגובה להותרת הריבית ללא שינוי מסר סגן נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, עמית גוטליב: "בנק ישראל איבד קשר למציאות. בהחלטתו על הותרת הריבית ללא שינוי הוא חורץ את גורלם של מאות אלפי ישראלים שמנסים בכל דרך להגיע לקורת גג. רוכשי ושוכרי דירות משלמים בכל חודש יחד עם חברות בנייה שמעסיקות מאות אלפי ישראלים מחיר כל כך כבד על התעקשות בנק ישראל להתעלם מהמציאות בענף הבניה והתשתיות. את המחיר של הבור הכלכלי שיצר הבנק וממשיך להעמיק, נשלם כולנו, כל אזרחי ישראל עוד זמן רב. שום תירוץ כבר לא עובד. על בנק ישראל להוריד בהדרגה את הריבית במשק ובמקביל לייצר בסיס למסלול מימון מוזל לבניה ודיור במערכת הבנקאית".