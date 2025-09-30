בעקבות פרסום תכנית טראמפ: שיא כל הזמנים בבורסת תל אביב

אחרי פרסום תכנית טראמפ, מידה של אופטימיות בבורסה תל אביב: מדד תל אביב 35 שבר הבוקר (שלישי) שיא כל הזמנים כאשר עלה עם פתיחת המסחר ב1.39% לרמה של 3,156 נקודות. במקביל, מדד תל אביב 125 עלה ב-1.11% ותל אביב 95 ב-1.24%.

סמנכ"ל המסחר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב יניב פגוט ציין כי "אחרי ההצהרה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו אתמול - נרשמה הבוקר פתיחת מסחר סוערת בבורסת תל אביב. עם זאת, צריך שניים לטנגו - כולנו ממתינים בדריכות לתשובת חמאס".

עוד הוסיף ופירט "בתוך רבע שעה מפתיחת המסחר נרשם מחזור מסחר של 600 מיליון שקלים ומדדי המניות המובילים פתחו בעליות של כ-1.5%. השקל ממשיך להתחזק מול הדולר ונקבע ברמה של 3.30 שקלים מול הדולר. גם איגרות החוב הממשלתיות משקפות את האופטימיות".

יחד עם זאת, לצד האופטימיות ביטא פגוט מידה של זהירות ואמר כי "בשוק עדיין מתומחרת, ובצדק, מידה רבה של זהירות נוכח העובדה שצריך שניים לטנגו. כולנו ממתינים בדריכות לתשובת חמאס. ככל שתהיה תשובה חיובית, יש מקום להמשך המגמה של הימים האחרונים, שכן היא משנה מקצה לקצה את האופק הכלכלי והביטחוני של מדינת ישראל בעתיד הנראה לעין, וצפויה להשפיע הן על המדיניות הפיסקלית והמצרפים הפיסקליים והן על המדיניות המוניטרית".