נגיד בנק ישראל הודיע על מינויו של יורם כהן לתפקיד המנכ"ל

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, הודיע היום על החלטתו למנות את יורם כהן לתפקיד מנכ"ל הבנק. כהן יכנס לתפקידו באופן רשמי בתחילת חודש אפריל. הנגיד קיבל את ההחלטה לאחר שראיין מספר מועמדים לרבות מועמדים שהועברו לבחינתו על ידי ועדת האיתור שבראשות המשנה לנגיד.

כהן שימש עד לאחרונה כמנכ"ל עיריית נתניה, ולפני זה כמנכ"ל עיריית גבעתיים. קודם לכן שירת בשב"כ בשורה של תפקידי מפתח, בהם בדרגת סגן ראש אגף.

המנכ"ל הנכנס אמר בתגובה על המינוי: "אני גאה ונרגש להצטרף לבנק ישראל כמנכ"ל הארגון. הכניסה לתפקיד מלווה אצלי בתחושת שליחות עמוקה וברצון לפעול כמיטב יכולתי ועל בסיס ניסיוני וכישוריי על מנת לקדם את הארגון ובאמצעות כך את כלכלת ישראל. אני מאמין שבשיתוף פעולה עם הנהלת הבנק ועובדיו נוכל להוביל את הבנק לשיאים חדשים".

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, אמר על ההחלטה: "כהן מביא עימו ניסיון משמעותי ומגוון בתחומים הרלוונטיים מאוד לתחומי האחריות של מנכ"ל בנק ישראל. אני סמוך ובטוח שניסיונו וכישוריו יסייעו לו בביצוע תפקידו על הצד הטוב ביותר".