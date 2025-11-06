אפס אחוז מס: הטבה חדשה לעולים חדשים ותושבים חוזרים

שר האוצר בצלאל סמוטריץ’ ושר העלייה והקליטה אופיר סופר הציגו היום (חמישי) יוזמה חדשה במסגרתה עולים חדשים ותושבים חוזרים שיעלו לישראל במהלך שנת 2026 ייהנו מעד 0% מס.

במסגרת תקציב המדינה אותו הציג שר האוצר סמוטריץ׳ השבוע, תאושר רפורמת מיסוי חדשה לעולים חדשים במסגרתה יוענקו הטבות מס משמעותיות. המהלך מצטרף לשורה של צעדים אותם קידמו שר האוצר ושר העלייה והקליטה, כחלק ממאמץ לאומי לעידוד עלייה ולהקלת השתלבותם בחברה ובכלכלה הישראלית.

התכנית תחזק את הכלכלה הישראלית באמצעות עידוד עלייתם של בעלי מקצוע, יזמים ובעלי הון יהודים מרחבי העולם ותקל על השתלבותם בחברה ובמשק הישראלי.

אלו שיעורי המס בהטבה:

• 2027-2026 - עד 0%.

• 2028 - עד 10%.

• 2029 - עד 20%.

• 2030 - עד 30%.

לצד הטבה זו ימשיכו עולים חדשים להיות זכאים להטבות הקיימות כיום עבור עולים חדשים ותושבים חוזרים, כגון פטור מתשלום מס בגין הכנסות המופקות מחוץ לישראל למשך 10 שנים מיום הפיכתם לתושבי ישראל ונקודות זיכוי במס.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ על היוזמה: "שנת 2026 תהיה שנת מהפכה בעליה. אני קורא ליהודי התפוצות ולישראלים - בואו הביתה".

שר הקליטה אופיר סופר הוסיף: "בשלוש השנים האחרונות אנחנו משנים ומחזקים את תשתיות העלייה והקליטה. היום אנו מוסיפים נדבך משמעותי וחשוב במהלך הלאומי לעידוד העלייה. זהו מהלך מקצועי, רחב היקף ומבוסס נתונים, שמטרתו להבטיח קליטה מיטבית לעולים חדשים, ליצור עבורם הזדמנות אמיתית להשתלב בחברה הישראלית, ובמקביל לתרום לזינוק הכלכלה הישראלית".