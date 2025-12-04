הממשלה תדון בתקציב 2026; סמוטריץ': "יוקר המחייה הוא לא גזירת גורל"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פתח היום (חמישי) את מסיבת העיתונאים שלו במשרד האוצר במתקפה חריפה על הבנקים והמונופולים. את הדברים אמר כשבמהלך היום תתכנס ישיבת הממשלה לדון באישור תקציב המדינה לשנת 2026 כהכנה לקריאה ראשונה במליאה.

"בזמן שאתם אזרחי ישראל התגייסתם, הבנקים עמדו מנגד. גרפו סכומים בלתי נתפסים על חשבונכם. וכך גם המונופולים, העלו את הרווחים עוד ועוד כי יכולים, ניצלו את המלחמה וגרפו סכומי עתק. אנחנו נילחם בהם בתקציב הזה", כך אמר השר.

עוד אמר סמוטריץ': "יוקר המחיה הוא לא גזירת גורל. יכול להיות כאן זול, אני מאמין בזה ונוכיח את זה בתקציב. יש לנו בתקציב ארבעה יסודות: מזון, רכישות בגדים, חשבון הבנק, ומוצרים בסיסיים".

ראש האופוזיציה לפיד תקף את דבריו של סמוטריץ' במסיבת העיתונאים והגיב: "הבעיה שלו - היא שאנחנו יודעים לקרוא תקציב. בין מה שהוא אומר למה שמסתתר בתקציב הזה אין שום קשר". עוד הוסיף לפיד: "זה תקציב שמרסק את מעמד הביניים ומעלה מיסים. הוא יעלה לכל משפחה עובדת לפחות עוד 1,000 שקל בחודש. הארנונה תעלה, המחירים יעלו, העגלה בסופר תעלה עוד יותר".

כזכור, לפני יומיים ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר סמוטריץ' חתמו על צווים המאפשרים לרשויות המקומיות להעלות את תעריף הארנונה לשנת 2026 ללא הגבלה - מעבר לעלייה האוטומטית הצפויה של 1.6%. ההחלטה מבטלת למעשה את הבלמים שהציב שר הפנים לשעבר, משה ארבל, שמנעו חריגות מסוג זה. נשיא איגוד לשכות המסחר, שחר תורג'מן, הגיב להחלטה ואמר: "שר האוצר הכושל בתולדות ישראל חצה מזמן את גבולות החוצפה. מי שאחראי יותר מכולם על השתוללויות המחירים בישראל, ממשיך להאיץ את יוקר המחייה".

בנוסף, פחות משנה מהעלאה הקודמת של המע"מ - באוצר כבר דנים על עלייה נוספת בעקבות דרישות התקציב של משרד הביטחון. המשמעות - כולנו נרגיש את זה בכמעט כל דבר שנרכוש, בין אם זה מוצרים בסופר, דירות, רכבים ואפילו בנופש שלנו.

ואכן, משרד האנרגיה והתשתיות עדכן את מחירי הדלק לחודש דצמבר 2025 - עלייה של 4 אגורות מחודש קודם.