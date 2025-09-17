דו"ח חדש חושף: ירידה במספר דורשי העבודה בחודש אוגוסט

מומלצים -

שירות התעסוקה פרסם הבוקר (רביעי) את נתוני דופק שוק העבודה לחודש אוגוסט, ממנו עולה כי חלה ירידה בדורשי העבודה ומספרם עומד על 186.1 אלף, נמוך ב-14.7% ממספרם בחודש יולי.

נתונים ודגשים עיקריים:

הירידה חלה למרות פיטורי הקיץ שהתרחשו גם החודש, אשר בדרך כלל מעלים את מספר דורשי העבודה. הסיבה לכך לפי שירות התעסוקה היא משום שבחודש יולי התאפשר ליוצאי החל"ת במבצע "עם כלביא" לתבוע למפרע את זכאותם לדמי אבטלה. לשם כך, נדרשו להירשם בשירות התעסוקה כדורשי עבודה, אף שכבר חזרו לעבודה. לכן, במעבר שבין יולי לאוגוסט, לאחר שמימשו את זכאותם, ירד מספר דורשי העבודה ב- 32.1 אלף.

ירידות משמעותיות במספר דורשי העבודה נרשמו בכל הערים בישראל, ובממוצע 15.9-. הירידות הכי משמעותיות נרשמו בערים חרדיות (כבני ברק, 35.8%-) וערי תיירות (אילת, 34.5%-; טבריה, 26.5%-).

למרות תופעת פיטורי הקיץ האופיינית בעיקר בחברה החרדית, הירידות המשמעותיות ביותר במספר דורשי העבודה נרשמו דווקא בחברה החרדית: בעוד המספר הכולל של דו"ע ירד ב 14.7%-, בקרב ערבים ירד בכ 9%-, בקרב יהודים שאינם חרדים ירד ב 15.4%-, אך בקרב חרדים ירד בלא פחות מ 23.1%-

משלחי יד: בכל משלחי היד, פרט לרופאים ומורים בחינוך העל יסודי, נרשמו ירידות (לרוב מאוד משמעותיות) במספר דורשי העבודה בחודשיים שבין יוני (בו אירע "עם כלביא") לאוגוסט. כאשר הירידה הממוצעת (ב-58 משלחי היד, מתוך 60, בהם נרשמה ירידה) עמדה על 35.8%-. הירידות הבולטות נרשמו במשלחי יד שחשופים יותר לצמצום פעילות משקית במצבי משבר כדוג' מלצרים ומוזגי משקאות (70.7%-) ומוכרים בחנויות (59.2%-).