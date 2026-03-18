ישראכרט בדרך להפוך לבנק: תרכוש את "אש" של ניר צוק ב-400 מיליון שקל

חברת ישראכרט הודיעה היום (רביעי) על מהלך אסטרטגי לרכישת מלוא הבעלות על בנק "אש" (esh), הבנק הדיגיטלי השני שקיבל רישיון מבנק ישראל. העסקה מתבצעת על אף שפעילות הבנק טרם נפתחה לקהל הרחב, וזאת בניגוד להצהרות קודמות של בעלי השליטה בבנק לפיהן הפתיחה לציבור תתרחש כבר בינואר 2026.

על פי הדיווח הרשמי של ישראכרט לבורסה, מתווה הרכישה מורכב מתשלום מיידי ומתשלומים מותני ביצועים.

ישראכרט תקצה לבעלי מניות הבנק מניות בשווי 250 מיליון שקל עם השלמת העסקה. מניות בשווי 150 מיליון שקל נוספים יועברו לנאמן ויוענקו למוכרים רק במידה והבנק יעמוד באבני דרך שייקבעו מראש.

בנוסף לרכיב המניות, ישראכרט תשלם לבעלי השליטה בבנק סכום של 100 מיליון שקל במזומן, המותנה גם הוא בעמידה ביעדים עסקיים בחמש השנים הקרובות.

השקעה טכנולוגית והתאמות שליטה

לצד רכישת הבנק, ישראכרט תשקיע 40 מיליון דולר ברכישת 25% מחברת הטכנולוגיה "אש או אס" (OS esh), המפתחת את המערכות עליהן מבוסס הבנק.

במקביל, כדי להבטיח את עמידת קבוצת דלק (בעלת השליטה בישראכרט) בתנאי היתר השליטה של בנק ישראל, צפויה החברה להקצות לקבוצה של יצחק תשובה כ-5% ממניותיה בשווי השוק הנוכחי.

בנק "אש", בראשות היזם ניר צוק, קיבל את רישיונו בדצמבר 2022 והבטיח להביא בשורה טכנולוגית שתתחרה בבנקים המסורתיים. למרות הצהרות העבר על השקה בתחילת 2026, הבנק טרם החל לספק שירותים לציבור הרחב. רכישתו על ידי ישראכרט, אחת מחברות הפיננסים החזקות בישראל, עשויה להאיץ את עלייתו לאוויר.