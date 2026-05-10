אלפי משפחות הממתינות לפתרון דיור יאלצו להמתין לפחות עד ה-17 במאי כדי לדעת האם הגרלת "דירה בהנחה" תתחדש. יהודה מורגנשטרן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, סיפק היום (ראשון) בוועידת מרכז הנדל"ן באילת התייחסות פומבית ראשונה לסאגת דחיית ההגרלות, והודה: העיכוב נובע מהנחיה ישירה של משרד המשפטים.

בג"ץ הגיוס נגד שוק הדיור

הסיבה לעצירה הדרמטית היא דרישת בג"ץ לבחון מחדש את מתן ההטבות הכלכליות, לרבות השתתפות בהגרלות דיור מסובסדות, למי שאינם מתגייסים לצה"ל. במשרד המשפטים דורשים ליישם את ההחרגה כבר עתה, אך במשרד השיכון מזהירים מפני כאוס: "אלפי אנשים כבר נרשמו, ושינוי הכללים כעת ייצור סבך משפטי בלתי אפשרי", הסבירו גורמים במשרד.

מורגנשטרן הבהיר כי המשרד השלים את כל ההכנות הטכניות לשיווק 8,000 יחידות הדיור, אך "פרשנות של משרד המשפטים" היא זו שבלמה את התהליך.

לדבריו, הנושא נמצא בבירור משפטי קדחני, ומועד היעד לפתרון נקבע ליום ראשון הבא, אז תתכנס מועצת מקרקעי ישראל לאשר את המהלך.

הזוגות הצעירים בערפל

מדובר בפעם השלישית בתוך חודש וחצי שתוכנית הדגל של הממשלה נתקלת בקשיים. לאחר שנדחתה בעבר כדי לעדכן את מכסת המילואימניקים ל-20%, היא נעצרת כעת שוב בגלל פסיקת בג"ץ הגיוס. העיכוב המתמשך פוגע ישירות ביכולתם של זוגות צעירים לתכנן את עתידם בתקופה של אי-ודאות כלכלית וביטחונית.

אם מועצת מקרקעי ישראל לא תמצא פתרון משפטי ב-17 במאי, ההגרלה עלולה להידחות למועד בלתי ידוע – צעד שיוביל להקפאה רחבה של שיווקי קרקעות למגורים בכל רחבי הארץ.