בעלות מיליארד שקל: הושק כרטיס ההטבות של המילואימניקים

ברקע עשרות אלפי צווי המילואים שנשלחו בשבועות האחרונים, המדינה השיקה היום (חמישי) כרטיס הטבות חדש למשרתים. מדובר בכרטיס דיגיטלי שייקרא "FIGHTER", ויתפקד באופן דומה לכרטיסי "חבר" הקיימים היום למשרתי הקבע. הכרטיס יתפקד ככרטיס אשראי שיוגבל להוצאות בבתי עסק של רווחה, פנאי, ביגוד ותשלום אגרות למדינה (הנפקת ת"ז, רישיון וכו'). בין בתי העסק עליהם יחול יהיו מסעדות, הופעות, אטרקציות וכו'.

לכרטיס זה FIGHTER יהיו זכאים משרתי מילואים ששירתו לפחות 10 ימי מילואים בצו 8 במהלך מלחמת חרבות ברזל בשנת 2025 - במערכים הלוחמים בלבד. הכרטיס נותן זכאויות למשרתים בתקרה של עד 5,000 שקלים שתשתנה בכפוף למספר ימי השירות במילואים.

את הכרטיס הדיגיטלי משיקים צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר - כשהעלות התקציבית של המהלך כ-1 מיליארד שקלים. השאיפה מאחורי ההשקה הזו, היא כי מעבר להטבות המיידיות שניתנות בכרטיס זה, יהפכו משרתי המילואים, בדגש על המערך הלוחם, לכוח קנייה, כמו מועדוני הצרכנות של משרתי הקבע. כך למשל, יוכלו רשתות ובתי עסק להציע הנחות והטבות ייחודיות לאוחזים בכרטיס זה.

מי שתתפעל את הכרטיסים הדיגיטלים החדשים היא חברת "כאל" שנבחרה במסגרת מכרז שערך החשב הכללי במשרד האוצר. ⁠ הטבת הכרטיס תתווסף אוטומטית לכרטיס הדיגיטלי שהונפק למשרתים עם קבלת שובר הנופש. כלל ההטבות הכלולות יופיעו ביחד בכרטיס המדובר.

צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר מסרו כי "שלושת הגופים פועלים רבות למען משרתות ומשרתי המילואים בקצה, תוך עבודה מתמדת לשיפור המענים וההוקרה למשרתים ולמשפחותיהם בעורף. כרטיס זה הינו הוקרה נוספת למשרתי המילואים אשר פועלים, נלחמים ונותנים למען מדינת ישראל".

עוד מסרו שלאורך הזמן יפעלו הגופים לשכלל את כדאיות המועדון, כך שלוחמי המילואים שיחזיקו בו יהנו משורת הטבות, הנחות ומימוש מענקים כדאיים ורחבים. כמו כן, בהמשך צפויים להצטרף עסקים רבים שיקנו הנחות ללוחמי המילואים באמצעות המועדון.