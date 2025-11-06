באוצר מתנערים מהפרטת הרכבת: "זה לא הדבר הנכון לעשות"

דנה דובר, רכזת תשתיות אגף התקציבים במשרד האוצר, התייחסה היום (חמישי) בכנס "יום תחבורה ציבורית" של "תחבורה היום ומחר" לתוכניות האוצר בנוגע לרכבת ישראל, ושללה את האפשרות להפרטה של רכבת ישראל.

"מה שאנחנו מציעים זה לא הפרטה, אלא מכרוז ההפעלה והתחזוקה של הרכבת. זה יאפשר למקד את הרכבת באתגרים האדירים שיש", אמרה דובר. "אנחנו לא חושבים שהפרטה זה הדבר הנכון. דבר ראשון רכבת היא מונופול ואנחנו לא רוצים להפוך אותה לכלי רווח. רוצים שהיא תפעל גם מאוחר בלילה בשעות פחות רווחיות. לכן פיקוח אדוק והגדרה של שעות הפעילות וכו' צריך להישאר בידי הממשלה".

דובר התייחסה לאתגרים של רכבת ישראל המנהלת עשרות פרויקטים במקביל בתקציבים של מיליארדי שקלים כל אחד, והסבירה את ההיגיון להוציא מידיה חלק מהפרויקטים בהליכים מכרזיים.

נזכיר כי אתמול שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע כי הוא מקדם הפרטה של חלק מפעילות רכבת ישראל. ההצעה תובא לאישור כהחלטת ממשלה במסגרת חוק ההסדרים.

לפי ההצעה, רכבת ישראל תוכל להוציא להליך מכרזי חלק מהפעילות שתחת אחריותה כיום - לרבות הפעלת קווי הרכבת, וכן גם לביצוע עבודות תשתית. זאת, במודל דומה כמו זה לפיו מופעלים קווי הרכבת הקלה.

גורמים באוצר אמרו ל-i24NEWS כי ברכבת ישראל לא מצליחים להשתלט על כמות האגפים ועל כמות העובדים, והוסיפו כי "ההחלטה תאפשר לרכבת למכרז חלק מהדברים ולעבוד בצורה מסודרת עם חברות".

"גילינו את זה דרך התקשורת. זה הזוי", אמרו בסביבת השרה רגב ל-i24NEWS בטענה כי המהלך נעשה מעל ראשה.

שרת התחבורה לשעבר, ח"כ מרב מיכאלי, אמרה כי "שוב הממשלה הזאת מפרקת את מוסדות המדינה ונותנת אותם בקומבינות לטייקונים מקורבים ולחברי מרכז".