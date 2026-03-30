מליאת הכנסת אישרה בקריאה שלישית את מתווה הפיצויים עבור עובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) במהלך מבצע "שאגת הארי". המתווה נועד לספק רשת ביטחון כלכלית לעובדים שפרנסתם נפגעה, אך האישור מלווה בביקורת חריפה על אפליה מובנית: בעוד עובדי המגזר הציבורי יזכו לתשלום שכר מלא מהיום הראשון להיעדרותם, עובדי המגזר הפרטי יקבלו פיצוי של עד 80% בלבד מהשכר וזאת רק מהיום העשירי להיעדרות, כאשר את יתר הימים ייאלצו העובדים לספוג בעצמם.

אלו הן ההקלות המרכזיות בתנאי הזכאות שנקבעו בחוק:

•קיצור תקופת המינימום לחל"ת: התקופה המינימלית ליציאה לחל"ת קוצרה משמעותית מ-30 ימים ל-10 ימים בלבד, ועובדים יהיו זכאים לקבל דמי אבטלה על תקופות היעדרות החל מהיום הראשון.

•ביטול התניית ימי החופשה: בוטלה הדרישה המחייבת ניצול ימי חופשה צבורים כתנאי לקבלת דמי אבטלה. כעת, עובדים יכולים לשמור על מכסת ימי החופשה שלהם ולקבל במקביל תשלום מהמדינה.

•רציפות זכאות לנפגעי מבצעים קודמים: עובדים שהיו בחל"ת במהלך מבצע "עם כלביא" יזכו לתוספת ימי זכאות. המהלך מבטיח שמי שנפגע פעמיים ברצף מהמצב הביטחוני ימשיך לקבל את הפיצוי המגיע לו.

• ביטול ימי ההמתנה ותשלום מיידי: חמשת ימי ההמתנה המקובלים בביטוח הלאומי בוטלו לחלוטין במסגרת המתווה. המשמעות היא שהעובדים זכאים לקבלת דמי אבטלה מלאים כבר מהיום הראשון ליציאתם לחופשה.

• הקלה בתקופת האכשרה: תקופת האכשרה הנדרשת לקבלת הזכאות קוצרה ל-6 חודשי עבודה בלבד מתוך 18 חודשים. עבור קבוצות ספציפיות כמו מפונים, אנשים עם מוגבלות ובני זוג של משרתי מילואים, התקופה קוצרה ל-3 חודשים בלבד.

• המרת ימי חופשה רטרואקטיבית: עובדים שמימשו ימי חופשה בתחילת המבצע יוכלו להמירם רטרואקטיבית לפיצויי חל"ת. פעולה זו תחזיר להם את ימי החופשה שבוזבזו ותאפשר להם להשתמש בהם בעתיד.

• הגנה על זכויות יולדות: נשים שילדו במהלך המבצע והיו זכאיות לדמי אבטלה לפני הלידה, יקבלו הגנה מלאה. הן יהיו זכאיות לדמי לידה מהביטוח הלאומי כפי שנקבע בחוק החדש.

החוק יחול רטרואקטיבית מתחילת מבצע "שאגת הארי" ועד ה-14 באפריל, עם אפשרות להארכה נוספת. שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', הדגיש כי המתווה נועד לתת ודאות למשק ויחול במצבי חירום דומים עד סוף שנת 2027, תוך הבטחה כי הממשלה מחויבת לסייע לעורף האזרחי באותה נחישות שבה היא פועלת בחזית.