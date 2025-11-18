בקרוב רחפנים יביאו משלוחים? הצעד המהפכני שהכריזה המדינה

משרד התחבורה הודיע היום (שלישי) על מעבר לשלב חדש במיזם הרחפנים הלאומי, במטרה להכין את התשתית לשוק מסחרי שיושק בשנים הקרובות. לאחר חמש שנות פעילות שכללו אלפי טיסות ובדיקות בטיחות, המיזם יעבור מניסויים טכנולוגיים לבחינה מעשית של הפעלת רחפנים רציפה לשימושים מסחריים וציבוריים.

במערכת הבריאות ייבחנו תרחישים של פעילות אווירית סדירה, כגון העברת מנות דם מהדסה עין כרם להרצוג בירושלים, או קבלת משלוחים בבית החולים זיו בצפת. המטרה היא לבדוק כיצד ניתן לבנות נתיבי שינוע רפואיים יציבים ומהירים.

במרחב המוניציפלי ייפתח מערך ניסויים רחב. ביישוב רהט ייבחנו יכולות לזיהוי מפגעים בזמן אמת, בירוחם יופעלו סיורי ביטחון מהאוויר, בכפר סבא תיבחן תגובה מהירה לדיווחים המגיעים למוקד העירוני, וברעננה יופעל פיקוח עירוני מרחפנים. באזור השרון תופעל מערכת שתאתר רחפנים לא מורשים. בפארק הירקון ייבחן מודל של משלוחי מזון אווירים בשיתוף פעולה עם רשת המסעדות בנדיקט.

בתחום הלוגיסטיקה, יתחילו ניסויים שידמו הפעלה מסחרית. משלוחה ובנדיקט יתנסו במסלולי משלוחים קבועים, רשת רמי לוי תבחן שילוב רחפנים בשרשרת האספקה הקמעונאית, ובחופי ישראל ייבחן מודל להעברת ציוד לאסדות גז ולאוניות. מטרת הניסויים תהיה לימוד של הפוטנציאל להפחתת עלויות ולשיפור המהירות והיעילות.

במקביל תיבחן התשתית הטכנולוגית. הרחפנים יתמודדו עם הפרעות תקשורת ו-GPS, עם תנאי מזג אוויר משתנים ועם דרישות בטיחות גבוהות, לרבות טיסה באזורי תעופה פעילים. מערכות בינה מלאכותית יספקו יכולות כמו זיהוי חריגות, ניתוח מצבים בזמן אמת וזיהוי כלי טיס שאינם משתפים פעולה.

תקציב המיזם הלאומי יעמוד על כ-17 מיליון שקלים ויוקדש לפיתוח המערכות, הרחבת יכולות הניסוי, בחינת תהליכי החיבור וההטמעה ואיסוף נתונים.

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, מירי רגב מסרה: "קידומו המואץ של מיזם הרחפנים הלאומי הוא חלק מחזון 'מחברים את ישראל' - גם בממד האווירי. הרחבת המיזם לשלב השירותים המסחריים, כולל היבטים רגולטוריים ובטיחותיים מורכבים בתחומים שבהם הניסיון העולמי עודנו בחיתוליו, ממקמת את ישראל בחזית החדשנות העולמית".

שרת החדשנות, מדע וטכנולוגיה, גילה גמליאל הוסיפה: "אנו נכנסים לעידן שבו חדשנות הופכת לכלי עבודה יומיומי, מהעברת בדיקות רפואיות וציוד מציל חיים בפריפריה, דרך שיפור הניהול העירוני ועד ליצירת תהליכים לוגיסטיים מהירים, ירוקים ויעילים יותר".

מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן ציין: "הרחבת המיזם הלאומי לרחפנים היא קפיצת מדרגה משמעותית, המציינת את המעבר מפתרונות ניסיוניים לשירותים בעלי ערך ממשי לציבור הרחב".

מנכ"ל רשות החדשנות, דרור בין סיכם: "אנו נמצאים בשלב שמקרב את ישראל לדור הבא של תחבורה ושירותים אוויריים. אנחנו רואים פוטנציאל משמעותי במגוון יישומים כמו גילוי מוקדם של שריפות, זיהוי מפגעי בטיחות באתרי בנייה, אבטחת מתקנים חיוניים ופיקוח תעבורה בזמן אמת, לצד פתרונות לוגיסטיים מתקדמים שיקצרו זמני אספקה וישפרו את יעילותה. עד היום ביצענו הדגמות, ועכשיו אנחנו מתרגלים עבודה מלאה שמדמה הפעלה רצופה".