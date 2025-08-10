הקצאה חסרת תקדים למשרתים: נפתחה ההרשמה לדירה בהנחה

מומלצים -

נפתחה הבוקר (ראשון) ההרשמה להגרלה העשירית של "דירה בהנחה", לראשונה - עד 50% מהדירות יוקצו למשרתי מילואים פעילים, מתוכן כ־25% יוקצו ללוחמים בלבד. במסגרת ההגרלה, יוגרלו 7,479 דירות ב־75 הגרלות ב־24 יישובים ברחבי הארץ.

בהגרלה משתתפות ערים מצפון ועד דרום ובהן: קריית עקרון, נתיבות, קריית גת, קריית ביאליק, עכו, עפולה, נוף הגליל, מצפה רמון, מעלות תרשיחא, כפר ורדים, ירושלים, יהוד, יבנה, טבריה, דימונה, בית שמש, באר שבע, באר יעקב, אשקלון, אכסאל ועוד.

ההרשמה להגרלה תתאפשר במשך כחמישה שבועות ותיסגר ביום ראשון, 14 בספטמבר 2025. ניתן להנפיק אישור זכאות להרשמה עד ליום חמישי, 4 בספטמבר. לאחר מועד זה לא ניתן יהיה להנפיק אישורים נוספים עד סיום ההרשמה. כפי שהיה בהגרלות קודמות, כל זכאי רשאי להירשם לשלוש ערים בלבד, ולכלל ההגרלות המתקיימות באותן ערים. אין חשיבות למועד ההרשמה במהלך ימי ההגרלה.

שר הבינוי והשיכון חיים כץ מסר: "מאז כניסתי לתפקיד פעלתי להסרת חסמים ושחרור הפקק הבירוקרטי שהביא להפשרת תהלכי בינוי משמעותיים. ההגרלה העשירית נפתחת לאחר חודשים רבים של קיפאון בעקבות הסכמות חדשות שהובלתי בין רמ”י לבין אג”ת והחשכ”ל. לראשונה, משרתי המילואים יקבלו העדפה משמעותית ויוקצו עבורם עד 50% מהדירות - מחציתן ללוחמים. זהו מהלך ערכי, ציוני, והכרחי".

מנכ”ל משרד הבינוי והשיכון יהודה מורגנשטרן הוסיף: "ההגרלה העשירית מביאה עמה בשורה אמיתית - בהיקף, בפריסה הארצית ומתן העדפה חסרת תקדים למשרתי מילואים. תוצאה של מאמץ משולב, שיתוף פעולה בין-משרדי, ומחויבות עמוקה של המשרד לציבור הזכאים ובראשם חיילים המילואים. במקביל, אנו פועלים להאצת נדל"ן והסרת חסמים על ידי הבאת תקציבים המיועדים לפיתוח ותשתיות במטרה להרחיב את היצע הדירות. אני פונה לציבור הזכאים גשו להנפיק זכאות בהקדם והירשמו בחכמה, בהצלחה".

מנהל רשות מקרקעי ישראל ינקי קוינט: "ההקצאה המשמעותית לחיילי המילואים מבטאת את מחויבותנו העמוקה לאלה שהתייצבו להגן על ביטחון המדינה. לצד המהלך הזה, הרשות פועלת בימים אלו לשיווק מגרשים צמודי קרקע בכל ברחבי הארץ. אני קורא לכל הזכאים לנצל את זכאותם ולהירשם".

ניתן להנפיק אישורי זכאות באופן מקוון וללא צורך בהגעה לסניפים. ההנפקה מתבצעת דרך הסניפים הדיגיטליים של חברות מילגם (*6078), אלונים (*2850), ומעוף (*9344).