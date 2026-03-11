התעשייה האווירית פרסמה היום (רביעי) את הדוחות הכספיים לשנת 2025 והציגה תוצאות שיא במספר מדדים מרכזיים, לצד זינוק משמעותי בהיקף הפעילות העסקית.

מהדוחות עולה כי הרווח הנקי של החברה בשנת 2025 הגיע לכ-712 מיליון דולר - עלייה של כ-45% לעומת כ-493 מיליון דולר בשנה הקודמת. גם היקף המכירות עלה משמעותית והגיע לכ-7.38 מיליארד דולר, לעומת כ-6.11 מיליארד דולר בשנת 2024.

התעשייה האווירית

החברה רשמה גם גידול משמעותי במדדים פיננסיים נוספים: ה-EBITDA השנתי עלה בכ-37% לכ-1.08 מיליארד דולר, והרווח התפעולי זינק בכ-51% לכ-751 מיליון דולר. הרווח הגולמי לשנת 2025 הגיע לכ-1.43 מיליארד דולר, עלייה של כ־292 מיליון דולר לעומת השנה הקודמת.

אחד הנתונים הבולטים בדוחות הוא צבר ההזמנות של החברה, שעמד בסוף שנת 2025 על כ-29 מיליארד דולר - סכום המייצג כארבע שנות פעילות קדימה. בנוסף, יתרות המזומנים והנכסים הנזילים של החברה עומדות על כ-4 מיליארד דולר.

מנכ"ל התעשייה האווירית, בועז לוי, אמר כי שנת 2025 הייתה יוצאת דופן עבור החברה. לדבריו, "הדוחות משקפים שנה של צמיחה משמעותית וביקושים גוברים למערכות המתקדמות שלנו".

לדבריו, החברה ממשיכה לפעול בעוצמה גם בתקופה הביטחונית המורכבת. "גם היום, כאשר המדינה מצויה במערכה ביטחונית בזירות השונות, התעשייה האווירית גאה לעמוד בחזית העשייה - הן בתמיכה במערכת הביטחון והן בחיזוק מעמדה של ישראל כמעצמה טכנולוגית בזירה הבינלאומית", אמר.

עוד ציין לוי כי כ-70% מצבר ההזמנות של החברה מגיעים מלקוחות בינלאומיים, נתון הממחיש לדבריו את הביקוש הגובר למערכות הביטחוניות והטכנולוגיות שמפתחת החברה.

לדבריו, השותפות האסטרטגית עם מערכת הביטחון וצה"ל מאפשרת לתעשייה האווירית להמשיך לפתח פתרונות טכנולוגיים מתקדמים שמעניקים יתרון בשדה הקרב ומחזקים את יכולות ההגנה של מדינת ישראל.