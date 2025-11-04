סמוטריץ' על התקציב: מעריך שיעבור, הכלכלה לא בת ערובה

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כינס היום (שלישי) מסיבת עיתונאים בהשתתפות מנכ"ל משרד האוצר אילן רום והנהלת משרד האוצר, בה הציג את עקרונות תקציב המדינה לשנת 2026. השניים תקפו את משרד הביטחון בכל הנוגע להתנהלותם עם התקציב במהלך המלחמה.

סמוטריץ' אמר כי "הורדנו את הסיכונים הגאופוליטיים בישראל דרמטית. פירוק הציר האיראני יצר תוצאות פנטנסיות. אני כשר אוצר אמרתי לראש הממשלה, כל הזמן תמשיך עד הניצחון - אנחנו מחזיקים את הכלכלה. יש לך גיבוי מלא. זה נכון לביטחון, לקיום, וזה גם מה שנכון לכלכלה. הנתונים מוכיחים את עצמם. מתחילת המלחמה הבורסה עלתה בכ-81%".

הוא הוסיף בדבריו: "המלחמה התחילה במשבר אמון ענק בין האזרחים למדינה. קו הביצורים הראשון קרס. זו חוויה שהחברה הישראלית כולה חוותה. אי אפשר לקיים חברה במסגרת בה לפרט אין אמון בקולקטיב. התפקיד שלנו באוצר לבנות את קו הביצורים הכלכלי שיאפשר לאזרחי ישראל לדעת שהם יכולים להשען אחורה בשעת צרה. זה גזר מעטפת נרחבת למילואים, למפונים. המלחמה עלתה 250 מיליארד, והמספר עוד יגדל. 180 מתוך זה עלויות ישירות לצבא".

שר האוצר תקף את מערכת הביטחון בטענה לחוסר יעילות ומרמה בכל הנוגע למילואים. הערכות האוצר הן שכ-15% מתשלומי המילואים נגועים במרמה של המערכת, והן מוערכות בכ-8 מיליארד שקל.

עקרונות תקציב המדינה לשנת 2026, לפי השר סמוטריץ'

• משרתי המילואים במרכז - "מי שמשרת מקבל יותר"

• הורדת מסים לאדם העובד - מעמד הביניים הוא הראשון שצריך להנות מ"פירות הניצחון"

• קידום הרפורמה בפיקדונות על הבנקים, ומיסוי של גובה הריבית

• רפורמה בשוק החלב ושמירה על הביטחון התזונתי, לצד פתיחת השוק לתחרות

• ניסיון נוסף של ביטול הפטור ממע"מ על תיירות

אילן רום, מנכ"ל משרד האוצר, התייחס לתוספת לתקציב הביטחון הצפויה: "יש לנו סיכום עם משרד הביטחון שנחתם לא מזמן, אנו מצפים ודורשים לעמוד בו - וכל עוד זה יקרה, יהיה תקציב מצויין לישראל". מנגד, תקף רום את ההתנהלות הכלכלית של המשרד בזמן המלחמה: "אנחנו חלילה לא רוצים לפגוע בביטחון, אבל כן מדברים על התייעלות. אלו דברים שגובלים בפלילים - ואנחנו חוקרים את זה".

מנכ"ל משרד האוצר צייץ בנוסף כי רשות המסים חוקרת את ההתנהלות הכלכלית של משרד הביטחון: "עלות המלחמה היא כ-180 מיליארד שקל. זה רק עניין של התייעלות, הסיפורים מגיעים אלינו כל יום - ש"ג ואנשי מטבח שעושים משמרת-שתיים בשבוע ומקבלים שכר מילואים מלא".