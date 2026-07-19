יש לכם משכנתה במזרחי טפחות? ייתכן שאתם זכאים למענק בגובה אלפי שקלים

בנק מזרחי טפחות הודיע היום (ראשון) על הטבה של עד 3,000 שקלים ללקוחות הבנק בתשלום המשכנתה לחודש יולי. הטבה זו ניתנת כחלק ממתווה ההטבות הצרכני של בנק ישראל, שמחייב את הבנקים "לחלוק" חלק מהרווחים שלהם עם הציבור.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

לפי הודעת הבנק, מדובר בהטבה שתוענק באופן אוטומטי ללקוחות בעלי משכנתה בטפחות, שלהם ילדים עד גיל 18, אשר מחזיקים גם בחשבון עו"ש במזרחי טפחות, שממנו משולם מדי חודש ההחזר החודשי בגין המשכנתה. הלקוחות הזכאים ייהנו מזיכוי חד פעמי בגובה ההחזר החודשי של המשכנתה לחודש יולי 2026, עד לסכום של 3,000 ₪.

כדי לעמוד בתנאי הזכאות הלקוחות צריכים להציג הלוואה שנלקחה לרכישת דירה יחידה למגורים (לא למטרת השקעה), בשווי של עד 2.5 מיליון ₪, בשיעור מימון של יותר מ-50% ויחס החזר להכנסה העולה על 25%. מדובר בנתונים שמאפיינים משקי בית צעירים יחסית, שנטל המשכנתה שלהם משמעותי במיוחד.

את ההטבה יקבלו הלקוחות באופן אוטומטי לחלוטין. הזיכוי יועבר בתחילת אוגוסט ישירות לחשבון העובר ושב בבנק שממנו נגבית המשכנתה, ללא צורך בהרשמה, בפנייה לבנק או במילוי טפסים.

משה לארי, מנכ"ל בנק מזרחי טפחות, ציין: "תפקידו של בנק מוביל הוא לזהות מבעוד מועד את האתגרים הפיננסיים העומדים בפני לקוחותיו ולייצר עבורם פתרונות תומכים בזמן אמת. לכן, החלטנו להתייצב לצד המשפחות הצעירות ולסייע להן במעט, עם זיכוי כספי כנגד ההחזר החודשי של המשכנתה לחודש יולי".