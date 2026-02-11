למרות ירידת הריבית: צניחה חדה במכירות דירות בחודש דצמבר

המשבר בענף הנדל"ן: למרות ירידת הריבית - מכירות הקבלנים בדצמבר צנחו ב-44%, כך עולה מסקירה שפרסם היום (רביעי) הכלכלן הראשי במשרד האוצר.

לפי הסקירה, גם בדצמבר, למרות הורדות הריבית, נמכרו 8,526 דירות בלבד - צניחה של 24% ביחס לדצמבר 2024. בדירות החדשות, גם החודש, הצניחה החדה ביותר- כאשר הקבלנים מכרו 3,496 דירות בלבד - ירידה של 41% ביחס לאשתקד, ושל 44% בניכוי מחיר למשתכן. ב-2025 כולה, מכירות הדירות ככלל ירדו ב-11% ומכירות הקבלנים - ירדו ב34%.

גם בשוק היד שנייה נרשמה בדצמבר ירידה של 7% ביחס לשנה שעברה ורכישות המשקיעים רשמו ירידה של 20% ביחס לדצמבר 2024. בסיכומה של שנה, ב2025, ירדו רכישות המשקיעים.

בתוך כך, נזכיר כי ב-3 בפברואר, משרד המשפטים פרסם תקנות חדשות, שקובעות לראשונה מודל לחוזה שכירות סטנדרטי - שיחול במקרים שלא קיים חוזה בין השוכר למשכיר, או במקרים שאין התייחסות ספציפית בחוזים לסוגיות שמוזכרות בו.

חשיבות המסמך, והשאיפה הגלומה בו - היא ייצור סטנדרטיזציה בשוק השכירות הפרוץ, הכולל היום כמעט 30% ממשקי הבית בישראל ונתון בעיקר לידיים של בעלי דירות פרטיים.

המסמך כולל שתי בשורות מרכזיות. הראשונה שבהן, היא הסדרת הארכת חוזה שכירות. במידה וישנה אופציה להארכה בשנה אך לא ננקב מחיר- בעל הדירה יוכל להעלות את השכירות רק על פי עליית המדד. בשורה נוספת, ומשמעותית לא פחות, היא הסדרת האחריות על תיקון ליקויים בדירה. למעשה, התקנות החדשות קובעות מסגרת של חודש ימים לתיקון הליקויים ומרחיב את האחריות על המשכיר.