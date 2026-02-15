הורדת ריבית שלישית בדרך? המדד בינואר ירד ב-0.3%, האינפלציה ירדה ל-1.8%

מדד המחירים לצרכן פורסם הערב (ראשון) ומציג את המגמות הכלכליות המשפיעות על חיי היומיום של כולנו. המדד בינואר ירד ב-0.3%, האינפלציה ירדה ל-1.8%. נזכיר כי טווח היעד הממשלתי לאינפלציה הינו 1%-3%. מדובר בירידה דרמטית מתחת ל-2%, חיובי אף יותר מהתחזיות המקדימות. הנתון הנמוך ביותר זה יותר מארבע שנים.

התחזיות המקדימות לקראת פרסומו של המדד הערב חזו באופן כמעט גורף מדד שלילי - שישקף ירידה של 0.1%-0.2%, למרות גל ההתייקרויות הנרחב בחודש ינואר - ואיתה ירידה של האינפלציה ל2% ואולי אף מתחת לכך.

מצב זה, עשוי לדחוף את בנק ישראל להוריד את הריבית בפעם השלישית כבר בסוף החודש. מאחורי ציפיות אלה, עמדו בעיקר הצניחה בשער הדולר ביחס לשקל, ירידה חדה במחירי הטיסות וכן הוזלה של שורת חומרי גלם.

בתוך כך, הערב פורסמו גם נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנושא מחירי הנדל"ן, מהם עולה כי מחירי הדירות זינקו בנובמבר- דצמבר ב-0.8% לעומת אוקטובר-נובמבר. מדובר כאמור בעלייה של 0.4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד,

אלו נתונים מפתיעים שממשיכים את מגמת העלייה שראינו גם בחודש שעבר, אז נרשמה עלייה של 0.7% - אחרי שמונה חודשים רצופים של ירידות מחירים בשוק הדירות.

ברמה החודשית, עליות המחירים, גם אם מינוריות - נרשמו על פי הלמס בכל חלקי הארץ. כאשר את העלייה הובילה באופן מפתיע תל אביב - 2%, מחוז דרום אחרי עם 1% עלייה, ולאחר מכן ירושלים ומחוז צפון (0.4%) וחיפה (0.3%). שנתית, מי שהוביל את עליות המחירים היה מחוז ירושלים (9.6%), מחוז צפון (4.8%) ומחוז דרום (1.4%). לעומת זאת, ברמה השנתית, נרשמו ירידות מחירים של 1.9% בתל אביב ושל 3.1% במחוז מרכז.

תנודות המחירים האלה מתפרסמות על רקע קיפאון מתמשך בענף הנדל"ן וירידה מתמשכת במכירת דירות - בעיקר בשוק הדירות החדשות. עליית המחירים המשתקפת מנתוני הלמ"ס כעת מעלה פעם נוספת סימני שאלה על שיטות החישוב והמדידה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - שכן מספרים אלו לא מתייחסים להורדות המחירים דה פקטו שמגולמות במבצעים שמציעות חברות הנדל"ן.