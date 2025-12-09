רשות המסים: מענקים יחולקו לפני חנוכה; האם אתם זכאים?

רשות המסים הודיעה היום (שני) כי החליטה להקדים את תשלום הפעימה השלישית של "מענק עבודה" לשנת 2024. כ-266,874 זכאים יקבלו את התשלום, בסכום כולל של כ-600 מיליון שקלים, ישירות לחשבונות הבנק שלהם ביום חמישי הקרוב, 11 בדצמבר, ימים ספורים לפני חג החנוכה.

מענק עבודה, המכונה גם "מס הכנסה שלילי", נועד לשפר את מצבם הכלכלי של עובדים ברמות השכר הנמוכות, לצמצם פערים חברתיים ולשמש כתמריץ להשתלבות בשוק העבודה.

המענק משולם בארבע פעימות שנתיות, כאשר הפעימה השלישית הייתה אמורה להיות משולמת במקור ב-15 בדצמבר. ברשות המסים מדגישים כי הגשת הבקשה למענק היא פשוטה וניתנת לביצוע באופן מקוון באתר הרשות.

מי זכאי למענק?

למענק זכאים שכירים ועצמאים מגיל 21 ומעלה שהם הורים לילדים, או מגיל 55 ומעלה גם ללא ילדים, ובלבד שהכנסתם עומדת בקריטריונים המפורטים במדריך מענק העבודה לשנת 2024.

בנוסף, החל משנת 2024, ניתן מענק נוסף לעובד שהוא הורה לפעוט. כמו כן, נשים שכירות שנולדו לאחר 1 בינואר 1960 וגילן מעל 60 יכולות להגיש בקשה למקדמה על חשבון המענק לשנת 2025, בכפוף לעמידה בתנאים.