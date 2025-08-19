מומלצים -

לצד הגדלת הגירעון: הממשלה תאשר היום (שלישי) קיצוצים במשרדים השונים, בסך 1.7 מיליארד שקלים - זאת לצורך כיסוי עלויות המלחמה עם איראן. ל-i24NEWS נודע כי הקיצוץ המשמעותי ביותר צפוי בהוצאות פיתוח לתחבורה - כ-68 מיליון שקל. תחומים נוספים שסופגים קיצוץ הם חינוך (37 מיליון), רווחה (26 מיליון) ובריאות (22 מיליון).

הקיצוץ המתוכנן, לפי מסמך ההחלטה שהגיע לידי I24NEWS ויעלה היום להצבעת הממשלה, כולל הפחתה רוחבית בבסיס התקציב של משרדי הממשלה משנת 2026 ואילך - בשיעור של 3.35%.

לצד התחומים הללו, צפוי קיצוץ נרחב בהעלאות השכר לחינוך החרדי (הסכום יירד מ-590 מיליון - ל-481 מיליון), והסכום המוקצב להסכמים הקולאיציוניים יירד מחמישה מיליארד - ל-4.4 מיליארד כאשר תירשם ירידה של 2.25% מכל אחד מהסעיפים.

במקביל, השרים צפויים לאשר את פתיחת תקציב המדינה לשם כיסוי הגדלת הוצאות הביטחון במערכה - בשיעור של 31 מיליארד שקל. החלטה זו כוללת הגדלה של הגירעון מ-4.9% ל-5.2%.

כאמור, החלטה זו כאמור נועדה לייצר מקור תקציבי לצרכים האזרחיים של המערכה מול איראן. מדובר בין היתר במתווה הפיצויים לעסקים, הצבת מיגוניות, שיפוי רשויות מקומיות על נזקים, התאמות במערכת הבריאות למצב החירום ועוד.

אישור התקציב בכנסת יהיה קשה בשל התנגדות יהדות התורה - שזועמים על מעצר העריקים החרדים. במידה והמפלגות החרדיות יצביעו נגד התקציב - הוא יפול. ח"כ משה גפני אמר בשיחות סגורות: "לא יתכן שעוצרים בחורי ישיבות מבני עדות המזרח ואנחנו נצביע בעד התקציב. הסיעה תתנגד לתקציב שיובא לאישור הכנסת". במקביל, עדיין לא ברור כיצד ש"ס תנהג.

בהמשך, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ושר החינוך יואב קיש הודיעו על התנגדותם להצעה וציינו כי יתנגדו לכל הצעת תקציב שתובא לאישור אם לא יוסדר תקצוב אבטחת מוסדות החינוך.

קיש מסר כי "ביטחונם של תלמידי ישראל קודם לכל. לא יעלה על הדעת שבזמן שמרחיבים את הסיוע ההומניטרי בעזה - תלמידי ישראל יוותרו ללא אבטחה. אנו דורשים ממשרד האוצר לסגור את הפער התקציבי ולהבטיח שבכל בית ספר תהיה אבטחה מלאה".

בן גביר הוסיף: "בזמן שהאוצר רוצה להרחיב את התקציב לסיוע הומניטרי הוא פוגע בביטחון ילדינו, מדובר בחרפה שאין להשלים איתה".

ממשרד האוצר נמסר כי "במקביל להצעת ההחלטה לתוספת תקציב לשנת 2025 עבור הוצאות הבטחון, תובא היום לישיבת הממשלה החלטה נוספת שנועדה לביצוע שינויים בהקצאת התקציב המתוכננת להמשך שנת 2025 ולשנים הבאות. מדובר בצעדים הנעשים תוך שינוי סדרי עדיפויות בתוך תקציב המדינה הקיים, ולא כתוספת למסגרת התקציב".

"השינויים בהקצאת התקציב משקפים תעדוף של הוצאות הנובעות ממבצע 'עם כלביא' וכן צעדי מדיניות נוספים, ובהם צעדים להאצת הצמיחה במשק. הקצאות התקציב כוללות, בין היתר, הקצאה לטובת מתווה להקלת יציאת עובדים לחל"ת, הצבת מיגוניות ושיפוץ מקלטים, שיפוי לרשויות עבור הוצאות חירום ועוד".

"עיקר המקורות להחלטה בא מהפחתת הקצאות תקציב ליישום הסכמים קואליציוניים וכן תקציב שיועד להטבות מס. כמו כן, ההחלטה כוללת הפחתה רוחבית בתקציבי משרדי הממשלה משנת 2026 בשיעור של 3.35%. שינוי סדר העדיפויות הממשלתי לצורך מימון הוצאות אזרחיות הנובעות ממבצע 'עם כלביא' וצעדי מדיניות נוספים בתוך מסגרות התקציב הקיימות מבטא את מחויבותה של הממשלה לעקרונות ניהול תקציב אחראי, והפנמה של הצורך לרסן את הנטל שגרעון פיסקלי משית על הציבור", נמסר.

יו"ר יהדות התורה, ח"כ יצחק גולדקנופף מסר כי "יהדות התורה תתנגד בהצבעות בכנסת להגדלת התקציב הפוליטי ('הקופסא הביטחונית') למשרדה של השרה סטרוק.לא ייתכן שיקצצו שוב ושוב בתקציבי החינוך של ילדי הציבור החרדי לטובת תקציב שיעדיו ומטרותיו לוטים בערפל".