מדד המחירים באוגוסט זינק ב-0.7%, האינפלציה השנתית ירדה

מדד המחירים לצרכן עלה הערב (שני) ב-0.7% בחודש אוגוסט 2025, בהשוואה לחודש יולי 2025. ב-12 החודשים האחרונים - אוגוסט 2025 לעומת אוגוסט אשתקד - מדד המחירים לצרכן עלה ב-2.9%.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפים מסוימים. כך למשל תרבות ובידור עלה ב-2.9%, תחבורה ותקשורת עלה ב-1.6%, ירקות טריים עלה ב-1.5%, דיור עלה ב-0.8% ותחזוקת הדירה עלה ב-0.3%.

לעומת זאת בסעיפים הבאים נרשמה ירידת מחירים: פירות טריים ירד ב-2.7%, הלבשה והנעלה ירד ב-1.6% וריהוט וציוד לבית ירד ב-0.5%.

עלייה בשכר הדירה

בשכר הדירה החודשי, עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עליה של 2.7% ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 5.5%.

מדד מחירי תשומות בבנייה למגורים

ב-12 החודשים האחרונים (אוגוסט 2025 לעומת אוגוסט 2024) עלה מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ב-5.5% בשל העליה במחירי שכר העבודה ב-9.7% וחומרים ומוצרים ב-2.5%. מדד מחירי חומרים ומוצרים עלה בחודש אוגוסט 2025 ב-0.3% .

מבין החומרים והמוצרים עלו במיוחד מחירי בטון מובא (ב-3.2%), טיט ושליכט (ב-2.3%), בלוקים (ב-2.2%), מסגרות חרש (ב-2.0%) וחומרי מחצבה והובלתם (ב-1.4%).

לעומת זאת, ירדו מחירי ברזל לבנייה (ב-3.2%), רשתות וכלובים (ב-2.5%) ומעליות (ב-1.0%).

מדד מחירי שכר עבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלה ב-0.5% בחודש אוגוסט 2025.

מדד מחירי יצרן של תפוקת התעשייה וענפי השירותים

מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ירד ב-%0.2 בחודש אוגוסט 2025 בהשוואה לחודש יולי 2025 והגיע לרמה של 120.5 נקודות לעומת 120.8 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2020=100.0). החודש ירדו מחירי מוצרי הלבשה (ב-13.8%), מתכת בסיסית (ב-1.6%) וציוד חשמלי (ב1.2%). לעומת זאת, עלו מחירי ענפי ייצור אחרים (ב-1.3%), מוצרים מינרליים אל-מתכתיים (ב-1.9%) ותיקון, תחזוקה והתקנה של מכונות וציוד (ב-7.2%).